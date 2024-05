Środa 24 kwietnia 2024 Wyniki finansowe Intela w 1. kwartale tego roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:45 Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w pierwszym kwartale 2024 roku. Producent nie może już pochwalić sie tak wysokim kwartalnym przychodem jak jeszcze 2-3 lata temu, ale względem 2023 roku odnotował lekką poprawę. Przychód firmy wyniósł w minionym kwartale 12,7 mld. USD, w porównaniu do 15,3 mld USD w poprzednim kwartale i 11,7 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Strata netto (wyliczana według metodologii GAAP) wyniosła 0,4 mld USD, w porównaniu do zysku netto 2,7 mld USD w 4. kwartale 2023 roku i straty netto 2,8 mld USD względem tego samego kwartału przed rokiem.



Spośród działów, Dział Client Computing, dostarczający procesory na rynek konsumencki, odnotował w ostatnim kwartale przychód w wysokości 7,5 mld USD, o 15 procent niższy niż 4. kwartale 2023 roku (wówczas 8,8 mld USD), lecz o 31 procent wyższy niż w 1. kwartale 2023 roku (5,8 mld USD).



Gorzej wypadł dział Data Center and AI dostarczający procesory i inne urządzenia serwerowe, który odnotował przychód w wysokości 3,0 mld USD, względem 4,0 mld USD we wcześniejszym kwartale i 3,7 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Warto tutaj dodać, że w 2021 roku kwartalne przychody tego działu były ponad 2 razy wyższe i wynosiły 7-8 mld dolarów (łączny przychód działu w 2021 roku to 25,8 mld USD).



Pozostałe działy Intela, takie jak Network and Edge obejmujący urządzenia Internetu Rzeczy (Internet of Things, dział Mobileye oferujący układy scalone dla samochodów, dział Altera obejmujący procesory programowalne FPGA i dział Intel Foundy Services uzyskały łącznie przychód w wysokości 0,775 mld USD, o 46 procent niższy niż w tym samym kwartale przed rokiem.





Intel podał też, że spodziewa się w 2. połowie tego roku znacznego zwiększenia przychodów działu Intel Foundry Services - obecnie prawie 50 klientów zewnętrznych ma testować próbki swoich układów scalonych wyprodukowanych w procesach litograficznych Intela, z czego 6 klientów w najnowszej i najbardziej zaawansowanej litografii Intel 18A.









