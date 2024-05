Środa 24 kwietnia 2024 Intel obarcza producentów płyt winą za niestabilność Core 13. i 14. gen

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 23:56 Od pewnego czasu użytkownicy procesorów Intela z serii Core 13. generacji i Core 14. generacji, a zwłaszcza ich flagowych wersji z dopiskiem K donoszą o problemach ze stabilnością swoich komputerów. Zaczęli oni mieć problemy ze stabilnością systemu w czasie grania w gry (zwłaszcza z Unreal Engine), i początkowo kontaktowali się z Nvidia. Inżynierowie Nvidia po analizie problemów stwierdzili, że ani karty graficzne GeForce ani ich sterowniki nie odpowiadają za zawieszanie się i restarty komputerów, natomiast winnym jest procesor, i polecili kontakt z firmą Intel. Intel przyjżał się tym problemom i wlaśnie oficjalnie zrzucił winę za ich występowanie na producentów płyt głównych.



Intel poinformował, że niestabilnosć niektórych modeli procesoró Core 13. generacji i Core 14. generacji wynika z nieprzestrzegania ich specyfikacji przez producetnów płyt głównych. BIOSy płyt głownych mają ustawiać dla procesorów zbyt wysokie napięcia zasilające, zbyt wysokie częstotliwości taktowania, i zbyt wysokie limity zużycia energii (PL2) lub dezaktywować te limity.



Nie jest to wcale dziwne, biorąc pod uwagę że niektórzy producenci płyt głównych dla Core 13. generacji i Core 14. generacji reklamują funkcje typu "Auto OC", które za pomocą jednego kliknięcia mają powodować uzyskiwanie przez procesor częstotliwości taktowania wyższych np. o 200 MHz niż wynika to z ich specyfikacji.



Intel miał polecić producentom płyt głównych wydanie nowych wersji BIOSu, które będą ściśle przestrzegać specyfikację procesorów i ustawiać im takie parametry pracy, jakie z niej wynikają. Do tego producenci płyt mają prowadzić akcje informacyjną i starać kontaktować się z nabywcami tych modeli płyt, które próbowały zmuszać procesory Core 13. generacji i Core 14. generacji do pracy z parametrami odbiegajacymi od ustawień fabrycznych.





