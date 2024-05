Wtorek 30 kwietnia 2024 AMD świętuje swoje 55 urodziny

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 23:58 Firma AMD świętuje właśnie swoje 55 urodziny. Producent znany jest głównie z oferowania procesorów konsumenckich (obecnie Ryzen, a dawniej np. Phenom i Athlon) i serwerowych (teraz EPYC, dawniej Opteron), a od 2007 roku także kart graficznych Radeon. Firma AMD została założona na początku maja 1969 roku przez młodego, wówczas 33-letniego inżyniera Jerrego Sandersa, który pozostał jej prezesem i dyrektorem generalnym aż do 2002 roku. Jerry Sanders pracował od 1961 roku w Fairchild Semiconductor, ale po nabyciu w 1968 roku tej firmy przez Motorolę i zaprowadzeniu w niej przez Motorolę swoich porządków zdecydował się opuścić szeregi firmy i założyć własny biznes. Tak powstała firma Advanced Micro Devices (AMD).



Swoją obecną pozycję i długie istnienie AMD może zawdzięczać Intelowi - w 1976 roku potrzebował on wsparcia w realizacji kontraktu z IBM na dostawę procesorów 8085, i zlecił ich produkcję AMD. Później w 1982 roku obie firmy podpisały umowę licencyjną upoważniającą AMD do produkcji procesorów z architekturą x86.



Początkowo firma AMD produkowała własne wersje procesorów Intela, zwiększając ich częstotliwości taktowania, później zmodyfikowane wersje procesorów Intela, aż w drugiej połowie lat 90. zdecydowała się opracować od podstaw w pełni własne procesory.



Tak powstały procesory Athlon, debiutujące na rynku w 1999 roku, które w okresie kilkunastu następnych miesięcy wygrały pojedynek z Pentium III, a ich następne wersje w postaci modeli Athlon 64 cieszyły się dużą popularnością, aż do debiutu Intel Core 2 Duo w 2006 roku. Później dla AMD przyszedł słabszy okres - kolejne procesory z serii Phenom (lata 2008-2010) nie były już tak rewelacyjne, a następne z serii FX (debiut w 2011 roku) okazały się zupełnym niewypałem.



W międzyczasie pod koniec 2006 roku AMD zakupiło firmę ATI, producenta kart graficznych Radeon, za bardzo wysoką wówczas cenę 5,4 mld USD. Trzy lata później w obliczu problemów finansowych producent sprzedał swoje fabryki w niemieckim Dreźnie inwestorowi z Dubaju, i następnie zamawiał wytwarzanie układów scalonych w nowej firmie GlobalFoundries, a później w tajwańskiej firmie TSMC.



Na odrodzenie swojej mocnej pozycji na rynku procesorowym firma AMD potrzebowała aż dekady, nastąpiło to dopiero w latach 2017-2020, kiedy zadebiutowały zupełnie nowe i opracowane od postaw procesory Ryzen (oraz serwerowe EPYC) z architekturami ZEN 1, ZEN 2 i ZEN 3.





W chwili obecnej cena akcji AMD wynosi około 150 dolarów za sztukę i jest około 45 razy wyższa niż 10 lat temu, a kapitalizacja giełdowa firmy to na ten moment 239 miliardów dolarów - dla porównania Intel jest obecnie wyceniany na giełdzie na 132 miliardy dolarów.



Od prawie 10 lat prezesem i dyrektorem generalnym AMD jest dr. Lisa Su, mająca obecnie 54 lata, w przeszłości kończąca z wyróżnieniem studia różnych stopni (aż do doktorskich) z dziedziny inżynierii elektronicznej na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Z uwagi na jej późniejsze osiągnięcia zawodowe, dwa lata temu uczelnia MIT zdecydowała się nazwać jej imieniem jeden z budynków MIT, w którym mieści się ośrodek inżynierii i badań nad nanotechnologią.





Wszystkiego najlepszego, AMD!









