Wtorek 30 kwietnia 2024 INNO3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2

Autor: Adam | 19:36 Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 z dopiskiem SUPER zdążyły już wygodnie rozgościć się na sklepowych półkach w wielu sklepach z elektroniką. Co więcej, niektóre modele doczekały się solidnych obniżek. Dobrym przykładem jest RTX 4070 SUPER Twin X2 od INNO3D. Model GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 to karta graficzna przeznaczona dla graczy, którzy wymagają wysokiej wydajności, ale nie potrzebują ekstrawaganckiego systemu chłodzenia. Pod względem wizualnym całość wyróżnia się skromnym, choć w zupełności wystarczającym dwuslotowym chłodzeniem z dwoma wentylatorami o średnicy 88 mm i gustowną płytką usztywniającą laminat.



Układ ma 250 mm długości, co oznacza, że zmieści się nawet do obudów typu Mini-ITX. Na wyposażeniu karty znajduje się również standardowy zestaw gniazd wideo w postaci pojedynczego złącza HDMI 2.1a i trzech gniazd DisplayPort 1.4a. Produkt powinien przypaść do gustu zwłaszcza tym konsumentom, którzy preferują stonowany design i stronią od systemów podświetlenia LED RGB.



Jeśli chodzi o specyfikację techniczną omawianej karty, INNO3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 bazuje na rdzeniu AD104 i posiada 7168 jednostek CUDA na pokładzie. Układ pracuje ze standardowymi taktowaniami do 2475 MHz w trybie Boost. Na pokładzie jest także 12 GB pamięci GDDR6X (192-bit) o szybkości 21 Gbps. Grafika wyróżnia się również m.in. obsługą technologii DLSS 3.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 jest dostępna w wielu sklepach z elektroniką w cenie od 2759 zł.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.