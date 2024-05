Wtorek 30 kwietnia 2024 Klasyczne telefony Nokia 215 4G, Nokia 225 4G i Nokia 235 4G

Autor: Adam | 20:43 HMD właśnie przedstawiło swoje najnowsze dzieła, klasyczne telefony – Nokia 215 4G, Nokia 235 4G, a także Nokia 225 4G. Dwa pierwsze będą dostępne w Polsce w maju. Te telefony będą się świetnie sprawdzały podczas wieczornych wyjść, kiedy zmęczeni Adam Ferguson, Global Head of Insight, Proposition and Product Marketing w HMD, komentując premierę powiedział: Nokia 215 4G, Nokia 225 4G i Nokia 235 4G to piękne, kompaktowe telefony z funkcjami, które można dostosować do własnych potrzeb. W HMD skupiamy się na opracowywaniu produktów spełniających potrzeby naszych konsumentów. Niektórzy ludzie będą używać telefonu, aby się odłączyć od ciągłych powiadomień i żyć chwilą.



Nokia 235 4G i Nokia 215 4G



Nokia 235 4G jest wyposażona w tylny aparat 2 MP i jest dostępna w dwóch kolorach: czarnym i fioletowym. Drugi model – Nokia 215 4G jest pięknym i trwałym telefonem, dostępnym w czarnym kolorze. A na wypadek, gdybyś się martwił, oba urządzenia są wyposażone w Snake-a.



Nokia 225 4G



Trzecim modelem, który na ten moment nie jest jeszcze dostępny w Polsce, będzie Nokia 225 4G. Duży wyświetlacz LCD o przekątnej 2,4 cala, aparat 0,3 MP z lampą błyskową, który idealnie nadaje się do robienia zdjęć w stylu YK2, łączność Bluetooth®, bateria 1450 mAh1 zapewniająca do 9,8 godziny rozmów.









