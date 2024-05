Wtorek 30 kwietnia 2024 Nowe procesory Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K i Ultra 5 245K

Nowe procesory Intela Core 14. generacji o nazwie kodowej Meteor Lake, z modułową budową (chiplety) oraz rdzeniami wytwarzanymi w najnowszej litografii "Intel 4" są oferowanie wyłącznie w wersji BGA dla komputerów przenośnych oraz miniaturowych komputerów typu USFF. Dlatego też w serii Core 14. generacji dla komputerów stacjonarnych zamiast procesorów Meteor Lake Intel wprowadził procesory Raptor Lake Refresh, czyli poprzednie modele Core 13. generacji z częstotliwościami taktowania zwiekszonymi o 100-200 MHz. Pod względem technicznym prawdziwą nowością dla komputerów stacjonarnych będą procesory Core 15. generacji o nazwie kodowej Arrow Lake, które mają zadebiutować na rynku jesienią tego roku.



Będą one kompatybilne z nową podstawką LGA 1851, otrzymają budowę modułową (tak jak Meteor Lake), i będą mieć 8 wydajnych rdzeni Lion Cove oraz 16 efektywnych rdzeni Skymont. Rdzenie tych procesorów będą wytwarzane w zupełnie nowej litografii Intel 20A.



Teraz okazuje się, że wraz z debiutem tych procesorów Intel ma zerwać z dotychczasowym nazewnictwem procesorów desktopowych. Innymi słowy, nowe procesory nie otrzymają nazw Core i9-15900K, Core i7-15700K i Core i5-15600K.



Zamiast dość przejrzystych nazw i numeracji stosowanych dotychczas przez Intela dla procesorów desktopowych, nowe modele z serii Arrow Lake mają przejąć nazewnictwo i numeracje wprowadzone wraz z laptopowymi procesorami Core 14. generacji



Otrzymamy zatem procesor Core Ultra 9 285K (następca Core i9-14900K), wyposażony w 8 wydajnych rdzeni i 16 efektywnych rdzeni (łącznie 32 wątki). Wersja z zablokowanym mnożnikiem oraz niższym taktowaniem i wskaźnikiem TDP otrzyma nazwę Core Ultra 9 275.



Jako następca Core i7-14700K pojawi się Core Ultra 7 265K, wyposażony w 8 wydajnych rdzeni i 12 efektywnych rdzeni (łącznie 28 wątków). Wersja z zablokowanym mnożnikiem oraz niższym taktowaniem i wskaźnikiem TDP otrzyma nazwę Core Ultra 7 255.



Zamiast Core i5-15600K pojawi się Core Ultra 5 245K, wyposażony w 6 wydajnych rdzeni i 8 efektywnych rdzeni (łącznie 20 wątków). Wersja z zablokowanym mnożnikiem oraz niższym taktowaniem i wskaźnikiem TDP otrzyma nazwę Core Ultra 5 240.





Co sądzicie o takim nazewnictwie? Naszym zdaniem jest ono nie trafione i wprowadza w nazwach pocesorów dla komputerów stacjonarnych pewien chaos jaki od kilku lat funkcjonuje w nazewnictwie procesorów dla komputerów przenośnych.





