W bieżącym roku zadebiutuje tylko GeForce RTX 5090

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:37 (1) Nvidia przygotowuje się obecnie do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji kart graficznych. Będą to modele z serii GeForce RTX 5000, bazujące na architekturze o nazwie kodowej Blackwell. Układy scalone z serii Blackwell mają być wytwarzane w ulepszonej wersji litografii 4nm przez TSMC, a najbardziej wydajne karty graficzne z nimi otrzymają też pamięci GDDR7. Z nowych informacji wynika, że tym razem premiera nieco się opóźni - o ile GeForce RTX 3090 i 3080 debiutowały we wrześniu 2020 roku, a GeForce RTX 4090 i 4080 we wrześniu 2022 roku, to teraz termin jesienny nie zostanie dotrzymany.



W bieżącym roku zadebiutować ma tylko flagowy GeForce RTX 5090, i nastąpi to prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu. Kolejne karty graficzne z serii Blackwell mają pojawić się dopiero w 2025 roku.





kolejne, ponoć wiarygodne źródło zdradziło że będzie to jednak RTX 5080 (autor: Qjanusz | data: 7/05/24 | godz.: 15:19 )

a jak będzie, zobaczymy



