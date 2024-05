Wtorek 7 maja 2024 Core 15. generacji Arrow Lake z taktowaniem do 5,5 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:49 Procesory Intela o nazwie kodowej Meteor Lake, z modułową budową (chiplety) oraz rdzeniami wytwarzanymi w najnowszej litografii "Intel 4" są oferowanie wyłącznie w wersji BGA dla komputerów przenośnych oraz miniaturowych komputerów USFF. Dla komputerów stacjonarnych jako procesory 14. generacji pojawiły się natomiast modele Raptor Lake-S Refresh. Pod względem technicznym prawdziwą nowością dla komputerów stacjonarnych będą mające zadebiutować jesienią tego roku procesory Core 15. generacji o nazwie kodowej Arrow Lake. Będą one kompatybilne z nową podstawką LGA 1851, i otrzymają budowę modułową (tak jak Meteor Lake), oraz będą mieć 8 wydajnych rdzeni Lion Cove i 16 efektywnych rdzeni Skymont, które będą wytwarzane w litografii Intel 20A.



Z nowych informacji wynika, że w stosunku do poprzednich procesorów Raptor Lake-S (Core 13. gen) i Raptor Lake-S Refresh (Core 14. gen) procesory z serii Arrow Lake zanotują regres pod względem uzyskiwanych częstotliwości taktowania. We flagowych modelach Core Ultra 9 285K maksymalne taktowanie jednowątkowe Turbo ma być ustawione na 5,5 GHz, czyli o 500 MHz mniej niż oferuje Core i9-14900K.



Potwierdza do poprzednie doniesienia, według których procesory Arrow Lake nie przyniosą znacznego wzrostu wydajności - względem procesorów Raptor Lake-S Refresh wydajność jednowątkowa tych CPU ma być wyższa tylko o około 5 procent, a wydajność wielowątkowa wyższa o około 10 procent.



Pomimo wyraźnie wyższego wskaźnika IPC nowych rdzeni, końcowy przyrost wydajności będzie niższy z uwagi na około 0,5 GHz niższe częstotliwości taktowania.



Jeśli powyższe informacje potwierdzą się w rzeczywistości, to AMD będzie mogło mieć powody do zadowolenia, gdyż według wszystkich informacji nowe rdzenie ZEN 5 przyniosą znaczący przyrost wydajności, i będą uzyskiwać podobne częstotliwości taktowania jak dotychczasowe rdzenie ZEN 4.





