Laptopy z procesorami AMD Strix Point mają zadebiutować już latem

Autor: Zbyszek | źródło: Lenovo | 15:05 Wiosną ubiegłego roku zadebiutowały pierwsze procesory AMD dla laptopów wyposażone w rdzenie ZEN 4 - były to monolityczne APU o nazwie kodowej Phoenix. Ich premiera nastąpiła ponad pół roku później, niż desktopowych procesorów Ryzen 7000 z rdzeniami ZEN 4. Tymczasem według informacji od firmy Lenovo, tym razem takiego opóźnienia nie będzie, i laptopowe procesory z rdzeniami ZEN 5 zadebiutują w tym samym okresie, jak wersja desktopowe dla podstawki AM5. Mowa o procesorach APU o nazwie kodowej Strix Point, wyposażonych w 12 rdzeni ZEN 5 (4 ZEN 5 + 8 ZEN 5c) oraz zintegrowany IGP z architekturą RDNA 3+.



Według Lenovo prezentacja komputerów przenośnych z APU Strix Point ma odbyć się już w czerwcu podczas targów Computex, a nowe CPU otrzymają nazewnictwo Ryzen 8050 (np. Ryzen 9 8950U, Ryzen 7 8750U). Firma przygotowała m.in. model ThinkPad T14 piątej generacji z procesorami Ryzen 8050, który ma być dostępny w sprzedaży latem tego roku



To dobre informacje, bo biorąc pod uwagę dotychczasowe opóźnienia AMD w przygotowaniu procesorów laptopowych z nowymi rdzeniami można było zakładać, że APU Strix Point pojawią się dopiero w styczniu, już jako procesory z serii Ryzen 9050.



W tej sytuacji ciekawa pozostaje kwestia, jaki numerek otrzymają desktopowe procesory z rdzeniami ZEN 5 dla podstawki AM5.









