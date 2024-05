Wtorek 7 maja 2024 Apple prezentuje procesory M4 i nowe tablety iPad Pro

Autor: Zbyszek | źródło: Apple | 19:19 Firma Apple oficjalnie zaprezentowała swoje nowe procesory dedykowane do tabletów iPad oraz lekkich notebooków MacBook. Są to jednostki o nazwie M4, produkowane w litografii 3nm drugiej generacji od TSMC, i oferujące wyższą wydajność niż poprzednie procesory M3. Nowe CPU M4 zawierają 28 miliardów tranzystorów, o 3 miliardy więcej niż M3, mają 10 rdzeniowy CPU o ulepszonej architekturze, oraz bardziej wydajny GPU oparty o nową architekturą, w której dodano obsługę technologii RayTracing. Ponadto M4 otrzymały dwukrotnie bardziej wydajną jednostkę Neural Engine do wykonywania obliczeń opartych na tzw. sztucznej inteligencji - oferuje ona wydajność 38 TOPS.



Procesory M4 współpracują z 16 GB lub 24 GB pamięci LPDDR5-7500 o przepustowości 120 GB/s, czyli o 20 procent wyższej niż w przypadku poprzednich procesorów M3 i M2, które korzystały z wolniejszych pamięci LPDDR5-6400. Podobnie jak u poprzedników, pamięć ta jest współdzielona pomiędzy CPU i GPU, jako pamięć RAM dla CPU i pamięć graficzna dla GPU.





Wraz z procesorami M4 zaprezentowane zostały dwa nowe tablety iPad Pro o rozmiarze 11-cali i 13-cali, wyposażone właśnie w procesory M4. W porównaniu do modeli z ubiegłego roku, poza wyższą wydajnością procesora oferują one mniejszą grubość - model 11-calowy ma grubość zaledwie 5,3mm, a 13-calowy zaledwie 5,1mm.



W nowych iPadach zastosowano tez ulepszony ekran Ultra Retina XDR, klawiaturę o zupełnie nowej budowie oraz bardziej zaawansowane aparaty z tyłu i przodu. Urządzenia są dostarczane z systemem iPad OS 17, w którym znajduje się więcej aplikacji potrafiących korzystać z jednostki NPU procesorów M4.



Bazowe modele nowych iPadów mają 16 GB RAM i dysk SSD mieszczący 256 GB. Urządzenia można już zamawiać, a dostawy rozpoczną się 15 maja. Ceny w USA to od 999 USD za wersję 11-calową (samo WiFI) i od 1299 USD za wersję 13-calową (samo WiFi), a wersje oferujące oprócz WiFi także modem GSM 4G/5G wyceniono na od 1199 USD i od 1499 USD. Ceny rosną wraz z pojemnością dysku SSD, która może wynosić do 2TB.









