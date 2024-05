Wtorek 7 maja 2024 Ryczałt ewidencjonowany w 2024 roku – kto i jak może na nim skorzystać?

Formy opodatkowania W Polsce mamy kilka form opodatkowania własnej działalności gospodarczej. Wyróżniamy: Opodatkowanie na zasadach ogólnych – ryczałt lub księgi rachunkowe;

Podatek liniowy;

VAT – podatek od towarów i usług;

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych Ryczałt Ryczałt to uproszczony sposób opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczenia płacą podatek od przychodu (a nie dochodu). Jest to prosta forma opodatkowania pod kątem rozliczeń z urzędem. Przedsiębiorca korzystający z ryczałtu musi podsumować wszystkie przychody w danym okresie rozliczeniowym. Ten okres to miesiąc albo kwartał. Jest to także równoznaczne, z tym że nie mają możliwości pomniejszania podatku o jego koszty uzyskania. Niemniej jednak przychód pomniejsza się o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz 50% zapłaconej składki zdrowotnej. Na tej podstawie wylicza się podatek zgodnie z obowiązującą stawką. W zależności od przychodu z poprzedniego roku zależy czy przedsiębiorca może rozliczać się w systemie ratalnym. Aby tak się stało, przychód za ubiegły rok musi być niższy niż 200 000 euro. Istotne są również limity na ryczałcie. Od stycznia 2024 roku przedsiębiorca dalej może rozliczać się w ten sposób jeśli jego przychód nie przekroczył kwoty 9 218 200 złotych. Jest to limit o 436 200 mniejszy niż rok wcześniej. Więcej na ten temat przeczytasz np. tutaj: https://firmove.pl/aktualnosci/finanse/podatki/limity-na-ryczalcie-w-2024-roku.

Niewątpliwą zaletą ryczałtu są uproszczone formalności. Pomimo faktu, że przedsiębiorca nie ma możliwości rozliczania kosztów, to jednocześnie nie musi on prowadzić KPiR (księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja przychodów oraz kosztów). Jego obowiązkiem jest wyłącznie sporządzenie ewidencji przychodów. Muszą w niej zawierać się wszystkie przychody z danej działalności. Dodatkowo wymagane jest również posiadanie i prowadzenie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Rok podatkowy zamyka złożeniem PITu-28 przez przedsiębiorcę i musi on o to zadbać do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Ryczałt 8,5% W ramach ryczałtu dostępnych jest kilka stawek. Kształtują się one w wysokości: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%. Najwyższa stawka (17%) obejmuje przychody osiągane w ramach wolnych zawodów. Z kolei najniższa (2%), dotyczy sprzedaży własnych produktów zwierzęcych czy roślinnych. Wielu podatników może również płacić podatek 8,5%. Jak go stosować? O tym dowiesz się m.in. z tego artykułu: https://firmove.pl/aktualnosci/finanse/podatki/ryczalt-8-5-procent-kiedy-go-stosowac. Przy obliczaniu podatku, 8,5% to stawka, którą wystarczy przemnożyć przez podstawę opodatkowania, czyli przychód pomniejszony o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz połowę opłaconej składki zdrowotnej. Jak więc widzimy, ryczałt jest wygodną i uproszczoną formą opodatkowania korzystną w przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej, usług w zakresie edukacji czy tych związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem pożarom. Zaletą tej formy opodatkowania są niskie stawki podatku zależne od rodzaju dokonywanej sprzedaży.





