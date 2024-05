Wtorek 7 maja 2024 Wzrost udziałów AMD w rynku procesorów x86

Autor: Zbyszek | źródło: Mercury Research | 22:32 Firma analityczna Mercury Research opublikowała swój najnowszy raport dotyczący sprzedaży procesorów x86, obejmujący 1. kwartał 2024 roku. W okresie tym nastąpił dalszy wzrost udziałów rynkowych AMD. Firma kierowana przez Lisę Su ma już 20,6 procent rynku procesorów typu x86 przeznaczonych do komputerów i serwerów, w porównaniu do 20,2 procent w poprzednim kwartale i 17,3 procent w tym samym kwartale przed rokiem. Na rynku procesorów dla komputerów stacjonarnych udział AMD w 1. kwartale 2024 roku wyniósł 23,9 procent, względem 19,2 procent w tym samym kwartale przed rokiem.



W przypadku procesorów laptopowych, udział AMD wyniósł w ostatnim kwartale 19,3 procent, względem 16,2 procent w tym samym kwartale przed rokiem. Na rynku procesorów dla serwerów, spośród procesorów typu x86 udział AMD w 1. kwartale tego roku wyniósł 23,6 procent, względem 18,0 procent w 1. kwartale 2023 roku. Dla AMD sytuacja wygląda lepiej pod względem przychodów ze sprzedaży - w ostatnim kwartale 33 procent funduszy przeznaczonych na zakup procesorów serwerowych trafiło do AMD, a pozostałe 67 procent do Intela.



Dla wszystkich segmentów rynkowych (nie tylko komputerowych i serwerowych) udział AMD w rynku procesorów typu x86 przekracza obecnie 35 procent (producent ma 100 procent udziału w rynku procesorów do konsol i prawie 50 procent udziału w rynku IOT).









