Wtorek 7 maja 2024 Pamięci DDR5 formatu CAMM wkrótce trafią do laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:52 (1) O rganizacja JEDEC (Joint Electronic Devices Engineering Council) zajmująca się standaryzacją pamięci już od dwóch lat pracuje nad nowym standarem budowy modułów pamięci DRAM dla komputerów przenośnych. Będzie to format CAMM, który docelowo zastąpi SO-DIMM i ma pozwolić na budowę cieńszych laptopów. Standard CAMM został zaproponowany jakiś czas temy przez firmę DELL, i uzyskał przychylność większości producentów zrzeszonych w JEDEC. Dzięki zastosowaniu nowego płaskiego połączenia z płytą główną moduły pamięci formatu CAMM mają zajmować o ponad połowę niższą (niż SO-DIMM) wysokość ponad PCB płyty głównej.



Teraz Micron poinformował o rozpoczęciu produkcji pamięci LPDDR5X-7500 formatu CAMM, oraz o tym, że pierwszym producentem komputerów przenośnych który złożył zamówienie na nowe pamięci jest Lenovo. Firma zamierza użyć modułow pamięci RAM w formacie CAMM w swoim najnowszym Lenovo ThinkPad P1 siódmej generacji.



Szacuje się, że wkrótce na rynku pojawią się kolejne rożne modele laptopów z pamięciami RAM formatu CAMM, zamiast SO-DIMM.













cieńsze (autor: GULIwer | data: 8/05/24 | godz.: 23:53 )

ale większe? skórka warta wyprawki.



