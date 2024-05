Wtorek 7 maja 2024 Odkryj najlepsze smartwatche 2024

Smartwatche stale ewoluują, łącząc w sobie najnowsze technologie z eleganckim stylem i wygodą noszenia. W roku 2024 smartwatch jest bardziej zróżnicowany niż kiedykolwiek wcześniej, oferując szeroki wybór funkcji i designów, które mogą zaspokoić potrzeby każdego użytkownika.

Najlepszy smartwatch z Apple watch series

Przeglądając propozycje od Apple warto zatrzymać się na chwilę przy modelu SE 2.

Inżynierowie stworzyli doskonałe urządzenie, które zostało osadzone w eleganckiej i dobrze wyglądającej obudowie. Wygodny pasek sprawia, że użytkowanie go codziennie nie jest uciążliwe. Kierowany głosem model pozwala na wykonywanie połączeń telefonicznych bez zbędnych czynności. System płatności zbliżeniowych został bardzo uproszczony, a przy tym producenci zadbali o jego bezpieczeństwo. Zegarek idealnie współgra ze smartfonem, ale co najważniejsze jest również w pełni samodzielnym urządzeniem, przy korzystaniu z takich funkcji jak np. GPS nie musimy mieć przy sobie telefonu.

Inny przykład doskonałej technologii znajdziemy w modelu Smartwatch Apple Watch 9. Na uwagę zasługuje niegasnący ekran, którego obraz jest bardzo wyraźny nawet przy gorszych warunkach oświetleniowych. W razie potrzeby zegarek może zostać zsynchronizowany z innymi urządzeniami Apple.

Zegarek do monitorowania aktywności fizycznej Huawei watch, czy Garmin Fenix?

Rynek smartwatchy proponuje szeroką gamę linii zegarków, w których rozbudowane funkcje sportowe pozwalają na satysfakcjonujące użytkowanie zarówno początkującym sportowcom, profesjonalistom jak i osobą, które chcą zadbać o swoje zdrowie.

Pierwszą pozycją jest zaprojektowany ze stali nierdzewnej Garmin Fenix 7X Solar. To zegarek bardzo wytrzymały, odporna obudowa oraz szkło ochronne umożliwiają praktyczne korzystanie z niego nawet w bardzo ciężkich warunkach. Model ten jest niewątpliwym faworytem pośród użytkowników outdoorowych. Wbudowany GPS, możliwość lokalizacji oraz bardzo wydajna bateria pozwalają na ciągłą pracę na długich trasach.

Huawei Watch 4 Pro Elite to kolejny pewniak. Urządzenie wspomoże Cię w monitorowaniu zdrowia dając obraz poziomu tlenu w krwi, pozwala nadzorować poziom ciśnienia, oraz tętna, a także sprawdza efektywność snu. Zegarek zbiera dane, a następnie wykonuje analizę, która jest niezwykle przydatna przy tworzeniu planów treningowych.

Smartwatch damski od Samsunga oraz Apple

Inteligentne zegarki projektowane są z myślą nie tylko o mężczyznach, ale również kobietach. Kobiece modele zazwyczaj mają mniej masywną obudowę i są lżejsze. Pamiętajmy jednak, że damskie zegarki zapełniają ranking smartwatchy nie tylko ze względu na wygląd, ale też doskonałej jakości funkcje.

Przykładem godnym polecenia jest model Galaxy Watch 6 SM-R930N, gdzie innowacja idzie w parze z eleganckim designem. Firma Samsung zadbała o to by wysokiej rozdzielczości ekran umożliwiał bezproblemowe odbieranie połączeń oraz płynne płatności zbliżeniowe. Co więcej, podobnie jak inne najlepsze smartwatche, również ten model posiada funkcje wspierające zachowanie zdrowego trybu życia. Ponad sto programów treningowych o różnych poziomach zaawansowania pozwala dobrać idealny do swoich potrzeb.

Będąc przy propozycji dla pań warto na chwilę wrócić do wyżej wspomnianego Smartwatch Apple Watch 9, który cechuje się lekkością i elegancją. Do podstawowych funkcji zegarka zaliczany jest program monitorowania cyklu menstruacyjnego, który jest niewątpliwą cechą wyróżniająca go pośród konkurencji.

Źródło zdjęcia: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license





