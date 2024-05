Czwartek 16 maja 2024 Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F oficjalnie dostępne

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 15:20 (1) Firma AMD ogłosiła oficjalną premierę dwóch nowych procesory z serii Ryzen 8000 (nazwa kodowa Hawk Point) przeznaczonych dla desktopowej platformy AM5. W ofercie pojawiły się modele Ryzen 7 8700F i Ryzen 5 8400F, wytwarzane w litografii 4nm. Pierwszy z tych procesorów to zasadniczo Ryzen 7 8700G w wersji z wyłączonym zintegrowanym układem graficznym Radeon 780M i taktowaniem Turbo obniżonym o 100 MHz, z 5,1 GHz do 5,0 GHz. Jednostka ma 8 rdzeni ZEN 4 oraz dodatkową jednostkę NPU nazywaną Ryzen AI, wspierającą obliczenia tzw. sztucznej inteligencji. Cena procesora wynosi 269 USD (za Ryzen 7 8700G trzeba zapłacić 329 USD).



Ryzen 5 8400F ma sześć rdzeni (dwa ZEN 4 oraz cztery ZEN 4c), i jest wolniej taktowaną wersją procesora Ryzen 5 8500G, dodatkowo pozbawioną zintegrowanego układu graficznego Radeon 740M. Maksymalne taktowanie boost dla dwóch rdzeni ZEN 4 wynosi 4,7 GHz. Cena tego procesora to 169 USD, co czyni go zupełnie nieopłacalnym wyborem biorąc pod uwagę, że Ryzen 5 8500G kosztuje 179 USD.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

P4I (autor: Conan Barbarian | data: 16/05/24 | godz.: 15:47 )

Product for Idiots.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.