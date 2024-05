Czwartek 16 maja 2024 PlayStation 5: sprzedano 59 mln konsol, w USA sprzedaż 5 razy wyższa niż Xbox

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:28 (1) Prezes Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan ogłosił, że do dnia 31 marca globalna sprzedaż konsol PlayStation 5 osiągnęła poziom 59,2 mln sztuk. Rezultat ten osiągnięto w 3 lata i niecały pięć miesięcy od oficjalnej premiery urządzeń, co jest wynikiem minimalnie gorszym od uzyskanego w przeszłości przez poprzednią konsolę PlayStation 4, która w podobnym czasie znalazła 60,1 mln nabywców. Jednak rezultat sprzedaży PlayStation 5 byłby z pewnością lepszy, gdyby nie sztucznie zaniżona produkcja urządzeń w 2021 roku i na początku 2022 roku, spowodowana występującymi wówczas problemami z dostępnością układów scalonych.



Z tego powodu w pierwszych 20 miesiącach od premiery dostarczone przez Sony i sprzedane na rynku zostało tylko 20 mln egzemplarzy. Po usunięciu problemów z niewystarczającym poziomem dostaw PlayStation 5 w następnych 21 miesiącach sprzedaż PS5 wyniosła 39 mln egzemplarzy.



Na marginesie tych wyników swoimi danymi podzielili się analitycy z Nikko Partners, śledzący poziom sprzedaży PlayStation 5 tylko w USA. Na tamtejszym rynku sprzedaż PS5 ma być o 6 procent wyższa niz PS4 w takim samym okresie od premiery. Co więcej według ich danych w ostatnim kwartale sprzedaż PlayStation 5 była w USA pięciokrotnie wyższa, niż sprzedaż konsol Xbox Series X i Series S.





w USA sprzedaż 5 razy wyższa niż Xbox (autor: Conan Barbarian | data: 16/05/24 | godz.: 15:45 )

Normalne, widzą biały produkt i myślą, że to Japko coś nowego rzuciło na rynek, więc biorą w ciemno.



