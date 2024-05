Czwartek 16 maja 2024 Procesory z rdzeniami ZEN 5 będą wymagać Windows 11

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:03 W bieżącym roku AMD zaserwuje nam nowe procesory, wyposażone w zupełnie nową generację rdzeni o nazwie ZEN 5. Poza procesorami dedykowanymi dla komputerów stacjonarnych o nazwie kodowej Granite Ridge (od 6 do 16 rdzeni ZEN 5, budowa chipletowa), pojawi się też seria monolitycznych APU o nazwie Strix Point (4 rdzenie ZEN 5 + 8 rdzeni ZEN 5c) dla lekkich laptopów, oraz procesory chipletowe o nazwie Strix Halo dedykowane dla najdroższych laptopów, oferujące do 16 rdzeni ZEN 5 i wydajny zintegrowany układ graficzny. Z nowych informacji wynika, że w przypadku procesorów z rdzeniami ZEN 5 nie zostaną opracowane sterowniki dla systemu Windows 10, i zalecanym systemem od Microsoftu będzie tylko Windows 11.



Decyzja może się wydawać na pozór nieco kontrowersyjna, bo to Windows 10 wciąż ma najwięcej użytkowników. Trzeba jednak uwzględnić, że system ten nie jest już rozwijany, a jego ostatnim wydaniem jest wersja 22H2 sprzed 1,5 roku. W efekcie Windows 10 nie otrzymuje już nowych ulepszeń i funkcji, a tylko i wyłącznie poprawki bezpieczeństwa, których wydawanie ma zapewnione wyłącznie do jesieni 2025 roku.



Tym samym Windows 10 będzie przechodził na emeryturę mniej więcej rok po debiucie procesorów AMD z rdzeniami ZEN 5. Z uwagi na bardziej powszechnie wykorzystanie mixu rdzeni ZEN 5 i ZEN 5c, nowe procesory mogą np. wymagać dodatkowych zmian w schedulerze systemu operacyjnego, których wprowadzenie nie jest możliwe do Windows 10 z uwagi na zakończenie jego rozwoju jesienią 2022 roku.



Na siłę można znaleźć także i trzeci, bardziej marketingowy powód braku wsparcia dla Windows 10 przez procesory z rdzeniami ZEN 5 - nowe procesory mają otrzymać wydajne jednostki NPU (Neural Processing Unit), a ich nazwa, co najmniej w przypadku wersji laptopowych zmieni się z "Ryzen" na "Ryzen AI". Ich debiut nastąpi w podobnym czasie, co nowej wersji Windows 11 (24H2?), która ma być reklamowana jako system korzystający z możliwości tzw. AI.





