Chiny mają już własny 5nm proces litograficzny

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:28 Chiny od dłuższego czasu dążą do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców układów scalonych, a sankcje wprowadzone przez administrację USA drastycznie ten proces przyspieszyły. Kraj odcięty od dostaw wieli zachodnich technologii zdecydował się przed 2-3 laty na wpompowanie w rodzimych producentów układów scalonych absurdalnych ilości pieniędzy oraz hurtowy zakup starszych maszyn do litografii, które pozwolą przetrwać trudny okres. Równocześnie chińskie firmy podjęły przyspieszone prace związane z uruchomieniem własnych bardziej zaawansowanych litografii. Już w 2020 roku producenci tacy jak SIMC dysponowali własną w pełni niezależną od innych litografią klasy 14nm.



Wiosną 2022 roku do tego grona dołączył proces litograficzny 7nm, w którym pomimo dużej miniaturyzacji tranzystorów układy scalone wytrawiano bez fotonaświetlania nowoczesną techniką EUV (Extreme Ultra Violet), korzystając tylko ze starszej technologii wytrawiania wiązkami światła DUV (Deep Ultra Violet). Pierwszymi układami scalonymi produkowanymi na masową skalę w litografii 7nm przez SIMC były chipy MinerVa Bitcoin mające rozmiary 4,6mm x 4,2 mm i powierzchnię około 20 mm2.



Teraz chiński producent SIMC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) poinformował o zakończeniu opracowania litogtafii 5nm oraz gotowości do produkcji układów scalonych. Co więcej, proces 5nm ma korzystać wyłącznie z technologii i maszyn dostępnych w Chinach, oraz nadal wykorzystywać fotonaświetlanie metodą DUV, zamiast bardziej zaawansowanej technologii EUV. Pierwszym klientem na 5nm układy scalone od SIMC ma być Huaweii, który chce wytwarzać w tej litografii swoje procesory z serii Mate 70.



Z pewnością w tym osiągnięciu SIMC swój udział miała holenderską (niderlandzka) firma ASML, która pomimo licznych sakncji nadal silnie wspólracuje z producentami z Chin, ma w chinach swój oddział oraz chińskiego wiceprezesa. W okresie ostatnich kilku kwartałów przychody ASML w około 40 procentach pochodzą ze sprzedaży ma rynek chiński maszyn do wytrawiania układów scalonych. ASML dostarcza tam najnowsze wersje maszyn korzystające z fotonaświetlania metodą DUV. Trudno jednak zakładać, jaki poziom tzw. uzysku będzie możliwy w litografii 5nm bez naświetlania typu EUV.





