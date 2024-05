Środa 22 maja 2024 Specyfikacja pamięci RAM typu DDR6 ma być gotowa w 2025 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:06 Organizacja JEDEC (Joint Electronic Devices Engineering Council) zajmująca się standaryzacją pamięci poinformowała o zintensyfikowaniu prac nad specyfikacją pamięci RAM kolejnych generacji - DDR6 dla komputerów stacjonarnych i laptopów oraz LPDDR6 dla tabletów i smartfonów. Finalne wersje specyfikacji nowych typów pamięci mają być gotowe w 2025 roku. Oznacza to, że pierwsze komputery wykorzystujące pamięci DDR6 mogą pojawić się na rynku pod koniec 2026 roku lub w 2027 roku - specyfikacja pamięci DDR5 była gotowa w 2020 roku, a pierwsze procesory i płyty głównie zgodne z nimi pojawiły się pod koniec 2021 roku.



W przypadku DDR6, nowe pamięci przyniosą dwukrotnie większą przepustowość względem DDR5 - szybkością minimalną ma być DDR6-8800, a maksymalną DDR6-17600, z możliwością późniejszego dodania do specyfikacji DDR6 kolejnych wyższych zakresów szybkości (do DDR6-21000 włącznie).



Dla porównania, dla obecnych pamięci DDR5 początkowa specyfikacja zakładała szybkości od DDR5-4000 do DDR5-8400, a ostatnio do specyfikacji dodano tez wariant DDR5-8800. Pamięci DDR4 miały natomiast szybkości od DDR4-1600 do DDR4-3200, z późniejszą (oficjalną) wersją DDR4-3600 (tzw. PC4-28800).





Dedykowane dla tabletów i smartfonów pamięci LPDDR6 mają natomiast przynieść przepustowość wyższą o 50 procent względem LPDDR5 i LPDDR5x, dzięki poszerzeniu szerokości kanału z 16 bitów do 24 bitów. Standard ma obejmować pamięci o szybkości od LDDDR6-10667 do LPDDR6-14400. Obecne moduły LPDDR5 mają szybkość LPDDR5-6400 i LPDDR5-7200, a ich wariant z dopiskiem X - LPDDR5X-8533 i LPDDR5X-9600. Wygląda więc na to, że pamięci LPDDR6-14400 będą zasadniczo kostkami LPDDR5X-9600, z szybkością wymiany danych powiększoną z 16 bitów do 24 bitów na takt.





