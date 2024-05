Środa 22 maja 2024 Microsoft przedstawił klawiaturę z przyciskiem AI. Cena? 450 USD

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 20:32 Zimą Microsoft poinformował, że w bieżącym roku zamierza wprowadzić do klawiatur komputerowych nowy, dodatkowy klawisz. Będzie on umieszczony po prawej stronie spacji, a jego użycie spowoduje błyskawiczne uruchomienie funkcji Copilot, czyli wirtualnego asystenta (czatbot) wykorzystujący sztuczną inteligencję BingAI. Microsoft podał wówczas, że nowy klawisz pojawi się na sprzedawanych przez niego urządzeniach Surface, oraz że będzie przekonywał największych producentów laptopów (takich jak np. ASUS, Dell, HP MSI) do dodania tego klawisza na swoich urządzeniach. Teraz Microsoft oficjalnie przedstawił nową klawiaturę dla urządzeń Surface, wyposażaną w dodatkowy przycisk AI.



Model o nazwie Surface Pro Flex Keyboard trafi do sprzedaży 18 czerwca, w cenie 449 USD, którą można uznać za akt postradania zmysłów. Klawiatura ma wymiary 289x221x5.25 mm, waży 340g, a dodatkowy klawisz AI pojawił się na niej w miejscu prawego Ctrl. W tej cenie poza zestawem klawiszy otrzymujemy także zintegrowany touchpad z obsługą hepatyki i funkcją wibracji. Do klawiatury można oddzielnie dokupić rysik Slim Pen, przeznaczony do obsługi touchpada i ekranów dotykowych urządzeń Surface.









