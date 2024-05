Środa 22 maja 2024 Nowe procesory, architektury ZEN 5 i RDNA 4 z prezentacją za 2 tygodnie

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:44 Targi Computex, odbywające się co roku na przełomie maja i czerwca to (oprócz styczniowych CES) największe na świecie targi związane z branżą komputerową, multimedialną i elektroniczną. Niejednokrotnie w ich trakcie mają miejsce bardzo ważne prezentacje lub nawet oficjalne premiery nowych produktów. Zaplanowane na ten rok targi Computex odbędą się w dniach 3-7 czerwca w Taipei na Tajwanie, a najważniejsze prezentacje będą też transmitowane online w Internecie. Firma AMD poinformowała, że w trakcie pierwszego dnia Computex 2024 zaprezentuje kolejne generacje procesorów, kart graficznych i rozwiązań dla sztucznej inteligencji.



Możemy spodziewać się zatem zapowiedzi desktopowych procesorów Ryzen 8000 (lub Ryzen 9000) z rdzeniami ZEN 5, pierwszych oficjalnych informacji o architekturze ZEN 5, prezentacji nowych laptopowych procesorów Ryzen i serwerowych EPYC z rdzeniami ZEN 5 i ZEN 5c, oraz informacji na temat architektury graficznej RDNA 4 i przyszłych kart z serii Radeon.



Z innych źródeł wiadomo już, że szczegółowe informacje techniczne na temat rdzeni ZEN 5 zostaną ogłoszone przez AMD w sierpniu tego roku, w trakcie konferencji Hot Chips 2024, zaplanowanej na dni 25-27 sierpnia.





