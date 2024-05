Środa 22 maja 2024 Rekordowe wyniki finansowe Nvidia w ostatnim kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 23:14 (1) Nvidia podała wyniki finansowe za zakończony 28 kwietnia 2024 roku ostatni kwartał fiskalny. W okresie tym producent wygenerował rekordowy przychód w wysokości aż 26,0 mld USD, czyli około dwukrotnie wyższy od odnotowanego przez Intela. Uzyskany przychód jest o 21 procent wyższy niż w poprzednim kwartale (wówczas 22,1 mld USD), ponad 6-krotnie wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wówczas wyniósł 7,19 mld USD), i tylko niewiele niższy od przychodu uzyskanego w całym 2022 roku (26,9 mld USD), a jednocześnie wyraźnie wyższy niż przychód z całego 2021 roku (16,67 mld USD).



Rekordowy okazał się także zysk netto za ostatni kwartał, który wyniósł... uwaga, 14,88 mld dolarów. W poprzednim kwartale było to 12,28 mld USD, a w tym samym kwartale przed rokiem "zaledwie" 2,04 mld USD.



Za rekordowe przychody i zyski odpowiada głównie dział Data Center dostarczający serwerowe GPU A100, H100, B200, procesory ARM Grace oraz gotowe serwery z tymi układami o nazwie DGX. W minionym kwartale przychody tego działu wyniosły 22,6 mld USD, o 23 procent więcej niż w poprzednim kwartale i prawie 5-razy więcej niż w tym samym kwartale przed rokiem.



Dział Gaming dostarczający konsumenckie karty graficzne GeForce uzyskał przychód w wysokości 2,6 mld USD, o 8 procent niższy niż w poprzednim kwartale, i 18 procent wyższy niż w tym samym kwartale rok temu.



Dział Professional Visualization dostarczający rozwiązania do ścian wizyjnych, wizualizacji 3D, i oprogramowanie Omniverse, uzyskał przychód 427 mln USD, o 45 procent wyższy niż przed rokiem, a dział Automotive and Robotics dostarczający chipy do samochodów i robotów produkcyjnych uzyskał przychód 329 mln USD, o 11 procent niższy niż przed rokiem.





W efekcie doskonałych wyników finansowych, oraz zapowiedzianej operacji splitu akcji w stosunku 10 do 1, cena akcji Nvidia na giełdzie wzrosła z około 950 USD w poniedziałek, do około 1040 USD obecnie, po raz pierwszy w historii przebijając poziom 1000 dolarów.



W bieżącym kwartale fiskalnym, który potrwa do 28 lipca Nvidia spodziewa się dalszego wzrostu przychodów do poziomu około 28,0 mld USD.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

AMD (autor: Conan Barbarian | data: 23/05/24 | godz.: 17:18 )

Spokojnie, AMD też jeszcze wystrzeli.

Natomiast w 2030 na topie będzie Intel.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.