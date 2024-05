Środa 29 maja 2024 Ryzen 9 z rdzeniami ZEN 5 z 19% wzrostu wydajności w benchmarku CPU-Z

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:19 Wielkimi krokami zbliża się premiera nowych procesorów AMD korzystających z rdzeni kolejnej generacji o nazwie ZEN 5. Dla laptopów producent przygotowuje monolityczne APU Strix Point z 12 rdzeniami oraz modułowe procesory Strix Halo z 16 rdzeniami i wydajnym zintegrowanym układem graficznym. Dla komputerów stacjonarnych przewidziano natomiast procesory o nazwie kodowej Granite Ridge zgodne z podstawką AM5 i dysponujące od 6 do 16 rdzeniami ZEN 5. W sieci wlaśnie pojawił się wynik testu przedprodukcyjnej wersji nowego 16 rdzeniowego procesora, który zostanie następcą dotychczasowego Ryzena 9 7950X.



Testowany procesor, wyposażony w 16 rdzeni ZEN 5 cechował się maksymalnym taktowaniem jednowątkowym Turbo do 5,8 GHz, czyli o 100 MHz wyższym niż osiąga Ryzen 9 7950X. W benchmarku CPU-Z jednostka uzyskała 910 punktów w teście jednowątkowym, czyli o około 19 procent więcej aniżeli uzyskują procesory Ryzen 9 7950X (około 760-765 punktów).



Trzeba przy tym zaznaczyć, że to tylko pojedynczy benchmark, który w dodatku do tej pory nie odzwierciedlał w pełni przyrostu wydajności nowych procesorów - dla porównania Ryzen 9 7950X w benchmarku jednowątkowym CPU-Z uzyskuje wynik około 18 procent wyższy niż poprzedni Ryzen 9 5950X, a rzeczywista różnica wydajności obu tych procesorów jest wyższa, i wynosi około 25 procent.





