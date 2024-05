Środa 29 maja 2024 Intel Innovation 2024 odbędzie się 24 września

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 15:59 Intel poinformował, że w dniach 24-25 września odbędzie jego konferencja dotycząca nowych produktów dla konsumentów oraz korporacji. Wydarzenie nazywane Intel Innovation 2024 odbędzie się w San Jose w stanie Kalifornia, a najważniejsze prezentacje będą też transmitowane online w Internecie. Będzie to już trzecia edycja Intel Innovation, czyli wydarzenia które niejako zastąpiło anulowaną od 2017 roku coroczną konferencję IDF. Oczekuje się, że w trakcie Innovation 2024 zaprezentowane zostaną, lub będą mieć oficjalną premierę procesory Core 15. generacji (Arrow Lake) dla komputerów stacjonarnych, procesory Lunar Lake dla komputerów przenośnych, oraz nowe rdzenie Lion Cove i Skymont, wytwarzane w litografii 20A.



Intel może też pochwalić się nowymi procesorami serwerowymi Xeon 6. generacji, oraz nowymi informacjami o swoich kolejnych procesach litograficznych.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.