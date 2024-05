Środa 29 maja 2024 Chiny przeznaczą równowartość 47,5 mld USD na rozwój krajowej litografii

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:55 Rząd Chin poinformował o powołaniu specjalnego funduszu, który ma wspierać krajowych producentów układów scalonych oraz ich ośrodki badań i rozwoju opracowujące nowe procesy litograficzne. W ramach funduszu krajowi producenci układów scalonych będą mogli liczyć od 2024 do 2028 roku na sowite dotacje - łącznie do wydania przewidziano 344 miliardy Yuanów, co odpowiada około 47,5 miliarda dolarów (USD). Poza opracowaniem i wdrażaniem nowych bardziej zaawansowanych litografii środki będą mogły być wykorzystywane na rozwiązywanie wąskich gardeł, poprawę wyposażenia fabryk, modernizację linii produkcyjnych, czy tez opracowanie oprogramowania i własnych maszyn do fotonaświetlania, jakie są niezbędne do wytwarzania układów scalonych.



Z pomocy skorzystać maja m.in. SIMC, Huawei, Yangtze Memory Technologies, Huahong i wiele mniejszych firm lub poddostawców. Obecny pakiet rządowej pomocy finansowej dla tego sektora chińskiej gospodarki jest znacznie większy niż poprzednie dwa z 2019 i 2014 roku.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.