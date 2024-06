Poniedziałek 3 czerwca 2024 AMD zapowiada akceleratory MI325X i MI350X

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 05:54 Podczas konferencji na targach Computex prezes i dyrektor generalna AMD, Lisa Su, zapowiedziała premierę dwóch nowych akceleratorów obliczeniowych dla centrów danych, dedykowanych do obliczeń związanych z uczeniem maszynowym i tzw. sztuczną inteligencją. Jaki pierwszy zadebiutuje jeszcze w tym roku Instinct MI325X, będący ulepszoną wersją obecnie oferowanych Instinct MI300X. Nowy model otrzyma kostki pamięci HBM3e o zwiększonej pojemność i przepustowości - pojemność pamięci wzrośnie ze 192 GB do 288 GB, a przepustowość z 5,3 TB/s do 7,0 TB/s. To ma pozwolić na szybsze wykonywanie wielu obliczeń.



Następnie w 2025 roku zadebiutuje Instinct MI350X, oparty o zupełnie nową architekturę CDNA 4, i dysponujący układem scalonym wytwarzanym w litografii 3nm. Architektura CDNA 4 przyniesie m.in. obsługę trybów FP4 i FP6, czy też jeszcze więcej jednostek obliczeniowych. Według AMD w określonych obliczeniach wydajność Instinct MI350x będzie do 35 razy wyższa niż Instinct MI300x.



Następnie w 2026 roku pojawić ma się Instinct MI400x, oparty na kolejnej generacji architektury CDNA (prawdopodobnie CDNA 5).











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.