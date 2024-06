Środa 29 maja 2024 Słuchawki mobilne Hama Passion Clear II z ANC

Autor: Redakcja | 19:56 Do portfolio marki trafiły słuchawki douszne Bluetooth 5.3. Najnowsza konstrukcja oferuje: aktywną redukcję szumów z trzema zróżnicowanymi trybami, wbudowany mikrofon z ENC do prowadzenia rozmów, sterowanie dotykowe, obsługę komend głosowych i za pomocą aplikacji oraz szybkie ładowanie. Słuchawki mogą pracować na jednym ładowaniu baterii przez 20 godz. To następca modelu słuchawek bezprzewodowych True Wireless Passion Clear od niemieckiego producenta, ale udoskonalony. Słuchawki nadal mają kompaktową formę (waga 50 g) i szczelnie przylegają do małżowin usznych, co przekłada się na skuteczne pasywne tłumienie szumu. Łączą się z urządzeniem docelowym (smartfon, tablet czy laptop) automatycznie po wyjęciu z pokrowca poprzez technologię Bluetooth w najnowszej wersji 5.3, co daje większy zasięg i lepszą stabilność sparowania.



Największym atutem jeśli chodzi o jakość dźwięku jest tryb ANC (Active Noise Cancellation), czyli wyciszanie hałasu z otoczenia. Mikrofon słuchawek przekazuje hałas do układu ANC, który oblicza i generuje przeciwdźwięk. Umożliwia on wyłączenie większości dźwięków z zewnątrz. Można wybierać pomiędzy trzema różnymi trybami ANC. Tryb indoor specjalizuje się głównie w głosach i innych hałasach tła, podczas gdy tryb outdoorowy koncentruje się na hałasie drogowym i wietrze. Natomiast tryb commute jest szczególnie przydatny w transporcie publicznym, co oznacza, że słuchawki są w stanie pochłaniać zarówno głosy, jak i hałas silnika w autobusie. Wszystko to pomaga w pełnym zanurzeniu się w ulubionych muzycznych utworach.



To jednak nie wszystko, bo dzięki zintegrowanemu systemowi ENC (Environmental Noise Cancellation) słuchawki Bluetooth Hama Passion Clear II tłumią wszystkie dźwięki otoczenia (hałas silnika, wiatr lub szum głosów) i podbijają głos, gwarantując transparentność połączenia. Działa to w bardzo prosty sposób: jeden mikrofon filtruje szum tła, podczas gdy drugi filtruje głos na potrzeby rozmów. Oznacza to, że osoba, z którą konwersujemy, zawsze wyraźnie nas rozumie.







Dołączone do zestawu etui jest w stanie w pełni naładować słuchawki poprzez port USB-C trzykrotnie zanim akumulator się wyczerpie. Obsługują one funkcję Fast Charge, dzięki czemu zasilanie energią trwa szybko, a 10 min. ładowania przekłada się na półtorej godziny pracy. Idąc dalej, baterie są ładowane do poziom 85 proc. w 30 min., a całkowity czas „nakarmienia” energią słuchawek i etui ładującego wynosi dwie godziny.



Przy użyciu etui w sumie możemy sobie pozwolić sobie na nieprzerwane słuchanie muzyki przez 20 godz. na jednym naładowania akumulatora. Przy włączonym ANC wynik ten spada do nadal satysfakcjonującej wartości 16 godz. Natomiast bez doładowania przez futerał słuchawki mogą grać bez przerwy przez pięć godzin (cztery z ANC). Gdy energii zostało bardzo niewiele, zapalona funkcyjna lampka LED na obudowie futerału da na o tym znać.



Producent pomyślał też o sterowaniu funkcjami słuchawek (łącznie z trybami ANC) za pomocą aplikacji Hama Smart Home. Pokaże ona też poziom naładowania słuchawek, umożliwi wybór jednego z dziewięciu korektorów dźwięku, zmianę polecenia dotykowego i skorzystanie z praktycznej funkcji Znajdź, jeśli nie możemy znaleźć słuchawek. Nie mogło tu też zabraknąć sterowania dotykowego (funkcje: odtwarzanie muzyki/pauza, przyjmowanie/aktywowanie/odrzucanie połączeń/przekierowań), dzięki czemu nie trzeba wyjmować z kieszeni telefonu i gmerać w funkcjach muzycznych.



Słuchawki mobilne Hama Passion Clear II, specyfikacja techniczna:



Pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz



Zakres częstotliwości słuchawki: 20 Hz - 20 kHz



Zakres częstotliwości mikrofon: 100 Hz - 5 kHz



Impedancja słuchawek: 32 Ω



Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ



Odległość transmisji: 10 m



WBCV ≥ 75mV



Czułość słuchawek: 96 dB +/- 3 dB



Czułość mikrofonu: -42 dB ± 3 dB



Obsługiwane profile Bluetooth: A2DP V1.3/AVRCP V1.6/HFP V1.7/HSP



Katalogowa cena słuchawek mobilnych Hama Passion Clear II to 249,90 zł.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.