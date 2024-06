Poniedziałek 3 czerwca 2024 Wyprodukowano już 120-milionowy obiektyw Nikona

Autor: Redakcja | 02:54 Produkcja obiektywów NIKKOR do aparatów Nikon z wymiennymi obiektywami osiągnęła imponujący kamień milowy. W kwietniu 2024 r. wyprodukowano 120-milionowy obiektyw . Nikon jest jednym z niewielu producentów na świecie, który swój proces produkcyjny rozpoczyna od opracowania szkła optycznego. W ofercie znajdują się obiektywy NIKKOR F do lustrzanek jednoobiektywowych i obiektywy NIKKOR Z do aparatów bezlusterkowych.



W 2023 r. producent świętował 90. rocznicę wprowadzenia pierwszego produktu NIKKOR. Marka nieustannie czerpie inspirację ze swojej historii i postępu technologicznego. Od chwili powstania w 1932 roku, gdy znak towarowy NIKKOR został zarejestrowany przez firmę Nikon (wówczas Nippon Kogaku K.K.), marka NIKKOR jest pionierem w dziedzinie doskonałości optycznej. Począwszy od wprowadzenia na rynek w 1933 roku obiektywów do fotografii lotniczej Aero-Nikkor, firma Nikon nadal jest jednym z nielicznych producentów zajmujących się wytwarzaniem obiektywów, zaczynając od produkcji szkła optycznego. Od wstępnego projektu po końcową kontrolę każdy obiektyw NIKKOR przechodzi skrupulatny proces zgodny z surowymi standardami jakości firmy Nikon. To zaangażowanie stanowi podstawę parametrów optycznych i najwyższej jakości obiektywów NIKKOR.



Przez lata marka NIKKOR wyposażała swoje obiektywy w najnowocześniejsze technologie, w tym takie funkcje, jak sterowanie przysłoną, autofokus czy redukcja drgań (VR). Kontynuacją dziedzictwa są obiektywy NIKKOR Z, zaprojektowane specjalnie do aparatów bezlusterkowych marki Nikon, wyposażone w nowe mocowanie o największej w branży średnicy. Ta innowacja otwiera nowe możliwości w konstrukcji obiektywu, zwiększając jego możliwości w zakresie parametrów optycznych. Szeroka gama obiektywów NIKKOR Z wprowadzonych na rynek w ostatnich latach stanowi kolejny przykład tego, jak Nikon przesuwa granice. Wśród nich znajduje się flagowy NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct o otworze względnym f/0,95 , który jest najjaśniejszym obiektywem w historii firmy Nikon.





