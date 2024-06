Poniedziałek 3 czerwca 2024 Procesory EPYC 5. generacji z rdzeniami ZEN 5 w 3nm zaprezentowane

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 21:05 Podczas pierwszego dnia targów Computex prezes i dyrektor generalna AMD, Lisa Su zaprezentowała przygotowane przez jej firmę najnowsze procesory serwerowe EPYC 5. generacji z serii o nazwie kodowej Turin. Nowe procesory wyposażone są w rdzenie ZEN 5 wytwarzane w litografii 3nm, składają się łącznie z 13 chipletów (jeden chiplet IOD 6nm + dwanaście chipletów 3nm z rdzeniami ZEN 5) i pojawią się w ofercie jeszcze w tym roku. EPYC 5. generacji mają takie samo gniazdo LGA jak poprzednie modele EPYC 4. generacji, dzięki czemu producenci serwerów będą mogli bardzo szybko zaoferować nowe modele serwerów z tymi procesorami.



Dzięki nawet dwukrotnie wyższej wydajności rdzeni ZEN 5 w trybie AVX-512, procesory EPYC 5. generacji mają w wielu zastosowaniach serwerowych oferować wydajność znacznie wyższą od swoich poprzedników, oraz procesorów serwerowych Intela.



Według informacji podanych przez AMD, 128-rdzeniowy EPYC 5. generacji wręcz deklasuje flagowy obecnie 64-rdzeniowy Xeon Scalable 5. generacji, oferując w przykładowych zastosowaniach od 2,5 do 5,5 razy wyższą wydajność.



Prezes AMD podała też, że w obecnej chwili udział AMD w rynku procesorów serwerowych typu x86 wynosi 33 procent, i cały czas dynamicznie rośnie.









