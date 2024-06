Wtorek 4 czerwca 2024 Intel Arrow Lake i Lunar Lake, rdzenie Lion Cove i Skymont zapowiedziane

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:47 (1) Intel podczas targów Computex zapowiedział, że jesienią tego roku zadebiutują dwie zupełnie nowe serie procesorów przeznaczone dla komputerów osobistych. Dla lekkich i cienkich laptopów przewidziano procesory o nazwie kodowej Lunar Lake, które trafią na rynek jako Core Ultra serii 200, i prawdopodobnie zastąpią oferowane od ubiegłego roku chipy z serii Meteor Lake (Core Ultra 100). Będą to pierwsze laptopowe procesory Intela posiadające bezpośrednio na podstawce procesora zamontowane pamięć RAM typu LPDDR5X (tuż obok rdzeni krzemowych). Dla komputerów stacjonarnych pojawią się procesory o nazwie kodowej Arrow Lake, które miały trafić na rynek jako Core 15. generacji, ale ostatecznie również dołączą do serii Core Ultra 200.



W tym przypadku pojawią się procesory Core Ultra 9 285K i Core Ultra 9 275, Core Ultra 7 265K i Core Ultra 7 255, oraz Core Ultra 5 245K i Core Ultra 5 240, których debiut ma nastąpić w październiku. Najbardziej wydajny Core Ultra 9 285K ma mieć 8 wydajnych rdzeni (8 wątków) i 16 efektywnych rdzeni - łącznie obsługiwał będzie 24 wątki.





Zarówno Arrow Lake jak i Lunar Lake wykorzystają rdzenie x86 zupełnie nowej generacji - wydajne rdzenie Lion Cove, oraz efektywne rdzenie Skymont. Oba rodzaje rdzeni nie będą się już różnić tak bardzo pod względem wydajności, jak w dotychczasowych procesorach Core 12, 13 i 14 generacji.



Intel ujawnił, że rdzenie Lion Cove mają o 14 procent większy wskaźnik IPC niż poprzednie Redwood Cove z procesorów Meteor Lake (czyli co najmniej 20 procent wyższy niż Golden Cove i Raptor Cove). W odróżnieniu od Golden/Raptor Cove i Redwood Cove, rdzenie Lion Cove nie będą już obsługiwać funkcji HyperThreading, co spowoduje około 15 procentowy spadek wydajności wielowątkowej niż gdyby funkcja HT była w nich dostępna.



Intel tłumaczy to posunięcie względami bezpieczeństwa- brak HT ma wyeliminować możliwość wykrywania jakichkolwiek luk. Jednocześnie utrata tej dodatkowej wydajności jaką oferowana funkcja HyperThreading zostanie zniwelowana przez wzrost IPC - to znaczy nowe rdzenie zaoferują wyższą o kilkanaście procent wydajność jednowątkową, i podobną wielowątkową jak dotychczasowe rdzenie Redwood Cove. Brak wsparcia dla HyperThreadingu ma też powodować niższe zużycie energii elektrycznej.





Znacznie większy przyrost wskaźnika IPC przynoszą nowe efektywne rdzenie Skymont - oferują one o 38 procent większy wskaźnik IPC w porównaniu do efektywnych rdzeni Crestmont z procesorów Meteor Lake (i około 50 procent więcej IPC niż efektywne rdzenie Gracemont dotychczasowych procesorów Core 12, 13 i 14 generacji).



Wskaźnik IPC rdzeni Skymont jest też o 2 procent wyższy, niż rdzeni Golden i Raptor Cove.

przy czym rdzenie Skymont pobierają od nich mniej energii, ale z drugiej strony osiągają też niższe częstotliwości taktowania, zatem ich sumaryczna wydajność będąca iloczynem IPC i taktowania będzie jednak niższa. Należy dodać, że rdzenie Skymont mają o 2 procent wyższy wskaźnik IPC niż Raptor Cove i to pomimo tego że cztery takie rdzenie współdzielą jedną pamięć L2 o pojemności 4MB, a każdy rdzeń Raptor Cove miał 2MB własnej pamięci L2. Gdyby dysponowały własną pamięcią L2, ich wskaźnik IPC byłby zapewne o dodatkowe kilka procent wyższy.





Intel zapowiedział również, że dzięki wielu modyfikacjom z zakresu efektywnosci energetycznej (wprowadzono je głównie do wydajnych rdzeni Lion Cove) procesory desktopowe Arrow Lake będą pobierać już zauważalnie mniej energii niż dotychczasowe Core 12, 13 i 14 generacji.













czyli sumarycznie (autor: Zbyszek.J | data: 4/06/24 | godz.: 21:45 )

Lion Cove z wyższym IPC niż ZEN 5, ale bez obsługi dwóch wątków.



P-Core i E-Core coraz bliższe sobie, ale to wciąż całkowicie różne projekty - jeden rdzeń mający uzyskać wysokie taktowanie, drugi rdzeń trochę niższe iPC, trochę niższe taktowanie i mniejszą zajętość krzemu.



Ciekawe które podejście wygra - Intela czy AMD. AMD bierze po prostu ZEN 5 i robi rdzeń o takiej samej architekturze, ale mając o połowę mniejszy cache L3, uproszczone obwody zasilające, a duża część logiki działa dokładnie tak samo ale jest zmodyfikowana przez oprogramowanie służące do zaprojektowania obwodów wyższej gęstości (nie ma to wpływu na IPC, tylko znów na uzyskiwane maksymalne taktowanie, które jest niższe).



