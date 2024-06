Wtorek 4 czerwca 2024 Nvidia dominuje na rynku kart graficznych, a Intel jest zerem

Autor: Zbyszek | źródło: JPR | 21:57 Firma analityczna Jon Peddie Research przedstawiła swój najnowszy raport za 1. kwartał 2024 roku, dotyczący rynku samodzielnych kart graficznych przeznaczonych do montażu w komputerach stacjonarnych. Według przedstawionych danych, Nvidia zdecydowanie dominuje na tym rynku - spośród wszystkich kart graficznych sprzedanych w 1. kwartale 2024 roku aż 88 procent stanowiły karty GeForce. Powodów do zadowolenia nie ma firma AMD - niezbyt udana architektura RDNA 3 i przeciętnie interesująca oferta kart z serii Radeon RX 7000 przyczyniła się do tego, że Radeony stanowiły tylko 12 procent kart graficznych spośród wszystkich sprzedanych w 1. kwartale tego roku.



Sytuacja AMD jest znacznie gorsza niż 2-3 lata temu - wówczas dobrą sprzedaż Radeonów zapewniały udane karty z serii RX 6000 bazujące na architekturze RDNA 2. Obecny bardzo niski udział AMD w rynku samodzielnych kart graficznych utrzymuje się od 1. kwartału 2023 roku, i co ciekawe sprzedaż Radeonów jest teraz na poziomie jeszcze niższym niż w poprzednio najgorszych latach 2016-2019, gdy firma AMD oferowała ostatnie iteracje architektury GCN i nieudane karty Radeon Vega.



O poziomie sprzedaży Radeonów chciałby pomarzyć Intel - sprzedaż jego kart graficznych z serii ARC w 1. kwartale 2024 roku była praktycznie zerowa. Zdecydowanie nadszedł już czas, aby prezes Intela Pat Gelsinger zastanowił się, co zrobić z kartami ARC zalegającymi na półkach sklepów i w magazynach dystrybutorów - czy np. dodawać je w gratisie do wybranych modeli procesorów, czy też odesłać na adres zamieszkania Raja Koduri.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.