Wtorek 4 czerwca 2024 Szef Nvidia namawia TSMC do podwyżki cen

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:21 Szef Nvidia, Jensen Huang udzielił wywiadu firmie analitycznej TrendForce zajmującej się głównie badaniem rynku układów scalonych i pamięci DRAM i NAND. Przeprowadzona rozmowa dotyczyła głównie sytuacji Nvidia na rynku, współpracy Nvidia z TSMC oraz sytuacji tajwańskiej firmy TSMC, w fabrykach której powstają układy scalone projektowane przez Nvidię. Ciekawy był fragment rozmowy dotyczący ogromnych przychodów osiągniętych przez Nvidia w ostatnim czasie (26,0 mld USD w ostatnim kwartale), które wynikają ze sprzedaży po wysokich cenach serwerowych GPU do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.



Spowodowało to też wywindowanie ceny akcji Nvidia do poziomu ponad 1000 USD i łącznej kapitalizacji giełdowej Nvidia do prawie 3 bilionów (3000 miliardów) dolarów (USD).



W trakcie tego wątku szef Nvidia, Jensen Huang dość nieoczekiwanie stwierdził, że wycena giełdowa TSMC, jako najlepszego na świecie producenta układów scalonych jest zbyt niska w stosunku do wyceny giełdowej Nvidia. Dodał też, że jego zdaniem TSMC powinno zwiększyć ceny za produkcję skomplikowanych układów krzemowych, czyli takich jakie powstają z użyciem opracowanych przez TSMC technologii CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate). Huang dodał też, że wkrótce porozmawia z prezesem TSMC, panem C. C. Wei na temat cen jakie Nvidia będzie płacić TSMC w 2025 roku za produkowanie i dostarczanie dla Nvidia zaawansowanych układów scalonych, oraz że będzie wspierał TSMC we działaniach mających zwiększyć wartość giełdową Tajwańskiej firmy.



Wygląda więc na to, że prezes Nvidia chce się odwdzięczyć TSMC za rekordowe zyski odnotowane dzięki sprzedaży serwerowych GPU produkowanych przez Tajwańską firmę.





Na koniec warto przypomnieć przypomnieć znacznie pojęcia CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) - jest to zbiór technik pozwalających na nakładanie układów krzemowych na siebie, łączenie różnych układów scalonych poprzez Interposer, oraz doklejanie pamięci cache lub HBM do układów krzemowych. Rozwiązania te wykorzystują obecnie głównie zaawansowane GPU serwerowe przeznaczone do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, takie jak np. Nvidia H100, czy AMD MI300x.





