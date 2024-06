Środa 12 czerwca 2024 AMD dodaje darmowe gry do kart Radeon RX 7700 XT i 7800 XT

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 14:27 Firma AMD poformowała o uruchomieniu kolejnej edycji swojej promocji This is why we Game, w ramach której przy zakupie wybranych kart graficznych można otrzymać darmowe gry. Tym razem promocja obejmuje karty Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7800 XT, przy zakupie których można otrzymać gratis dwie gry spośród czterech do wyboru: Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P lub Company of Heroes 3. W celu otrzymania gier trzeba dokonać do 20 lipca 2024 roku zakupu objętej promocją karty graficznej w jednym ze współpracujących sklepów (lista poniżej). Termin na realizację kodu upływa 17 sierpnia 2024.



W Polsce promocja będzie uruchomiona w sieciach sprzedaży:

Alsen

Euro RTV AGD

Komputronik

Media Expert

Morele.net

Sferis

X-KOM

Zadowolenie



Regulamin promocji można znaleźć na stronie amdrewards.com





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.