Środa 12 czerwca 2024 Micron dostarczył pierwsze pamięci GDDR7 dla Nvidia i AMD

Autor: Zbyszek | źródło: Guru3D | 14:41 Micron poinformował o dostarczeniu producentom kart graficznych pierwszej przedprodukcyjnej partii kostek pamięci typu GDDR7. Dostarczone moduły oferują szybkość 32 Gbps i pozwolą producentom kart na zamontowanie ich na wersjach laboratoryjnych kart graficznych w celu wykonania wszystkich niezbędnych testów. Przypomnijmy, że pamięci GDDR7 trafią do masowej produkcji w drugiej połowie tego roku, i zostaną wykorzystane w pierwszych kartach graficznych pod koniec tego roku lub na początku przyszłego roku. Względem dotychczasowych kostek GDDR6 pamięci GDDR7 zaoferują efektywną przepustowość zwiększoną o co najmniej 50 procent.



Zwiększenie efektywnej przepustowości wynika z zastosowania metody kodowania PAM-3, przenoszącej 3 bity informacji na takt, podczas gdy dotychczasowe pamięci GDDR6 wykorzystują modulację PAM-2 (inaczej nazywaną jako NRZ) przenoszącą 2 bity informacji na takt.



Poza tym kostki pamięci GDDR7 będą produkowane w bardziej zaawansowanych litografiach, co pozwoli na dalszy wzrost ich faktycznej częstotliwości taktowania. W przypadku modułów firmy Micron wykorzystany zostanie proces litograficzny nazywany 1ß, czyli druga generacja litografii niższej niż 10nm, wykorzystująca fotonaświetlanie EUV. Częstotliwość taktowania kostek GDDR7 32 Gbps wzrośnie do wartości odpowiadającej GDDR6 21,33 Gbps.



Oprócz Microna produkcję pamięci GDDR7 uruchomi w tym roku także Samsung, natomiast SK Hynix będzie produkował takie pamięci począwszy od 1. kwartału 2025 roku.





