Próbka procesora Ryzen 5 9600X łatwo podkręcona do 5,7 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:47 Jeden z użytkowników serwisu X (dawniej Twitter) ukrywający się pod nickiem HXL pochwalił się możliwoscią przetestowania próbki przedprodukcyjnej (ES) procesora Ryzen 5 9600X. Mowa tutaj prawdopodobnie o pracowniku jednego z producentów płyt głównych, którzy otrzymali próbki nowych Ryzenów w celu dopracowania BIOSów i przygotowania swoich płyt do oficjalnej premiery nowych procesorów. Próbka przedprodukcyjna procesora Ryzen 5 9600X wyposażona w 6 rdzeni ZEN 5 miała taktowanie Turbo ustawiona na maksymalnie 5,05 GHz (wersja sklepowa ma mieć 5,4 GHz). Dzięki odblokowanemu mnożnikowi procesor udało się podkręcić do 5,7 GHz na wszystkich rdzeniach, i to przy dość niskim napięciu zasilającym wynoszącym 1,25 V.



Co prawda brak jest informacji o zastosowanym systemie chłodzenia, ale wynik można uznać za bardzo dobry. Dotychczasowe Ryzen serii 7000 (chłodzone powietrzem) raczej nie uzyskują takich taktowań na wszystkich rdzeniach, a w przypadku pojedynczych rdzeni do uzyskania wartości 5,7 GHz wymagają wyższych napięć rzędu 1,35-1,4V.



Rezultat uzyskany przez użytkownika o nicku HXL może być dobrą wróżbą jeśli chodzi o częstotliwości taktowania uzyskiwane przez nadchodzące Ryzeny serii 9000, a wartości taktowania Turbo podane niedawno przez AMD (od 5,4 GHz do 5,7 GHz w zależności od modelu) mogły zostać ustawione dość zachowawczo.





Poza tym testujący próbkę przyszłego procesora Ryzen 5 9600X sprawdził też przepustowość i opóźnienia pamięci podręcznych w AIDA64, i porównał te rezultaty z osiągami sklepowego procesora Ryzen 5 7600X z rdzeniami ZEN 4.

Jak się okazało, nowy procesor z rdzeniami ZEN 5 ma prawie dwukrotnie większą przepustowość pamięci podręcznej L1 i L2. Opóźnienia okazały się minimalnie większe, a przepustowość pamięci L3 minimalnie mniejsza niż w starszym procesorze Ryzen 5 7600X, ale wynika to prawdopodobnie z tego, że próbka Ryzen 5 9600X pracowała na domyślnych ustawieniach z taktowaniem 5,05 GHz, a Ryzen 5 7600X w trakcie testu zwiększał taktowanie testowanego rdzenia do 5,5 GHz, czyli do limitu funkcji Turbo Boost dla tego modelu procesora.











