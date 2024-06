Środa 12 czerwca 2024 Intel odwołał budowę drugiej fabryki w Kiryat Gat w Izraelu

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:21 W ubiegłym roku Intel ogłosił plany budowy drugiej fabryki układów scalonych w Kiryat Gat w Izraelu. Placówka o nazwie Fab 38 miała powstać tuż obok istniejącego już od kilkunastu lat zakładu Fab 28, jej budowa miała zastać zakończona w 2028 roku, a całkowity koszt miał wynieść około 25 miliardów dolarów - z czego koszt po stronie Intela wynosił 15 miliardów dolarów, a pozostała część to dofinansowanie i ulgi podatkowe przyznane przez rząd Izraela. Jednak z zapowiedzi z 2023 roku niewiele zostało, a do do wspomnianej inwestycji nie dojdzie. Intel oficjalnie potwierdził anulowanie wspomnianej inwestycji, dodając, że nie ma to nic wspólnego z konfliktem zbrojnym w Strefie Gazy.



Jak podano, przyczyną anulowania inwestycji są "zmieniające się warunki biznesowe i dynamika rynku", które wymagają od firmy "odpowiedzialnego zarządzania kapitałem".



Z tym uzasadnieniem nie trudno się zgodzić - Intel notuje od kilku kwartałów słabe wyniki finansowe, i powoli musi oglądać każdy wydawany dolar. Usługi Intel Foundry Services (produkcja układów scalonych w fabrykach Intela) obecnie nie cieszą się dużym zainteresowaniem, dodatkowo Intel mocno traci udziały na rynku serwerowych CPU, oraz chwilowo całkowicie odpadł z zajmowanego przez Nvidię i AMD rynku serwerowych GPU, o czym świadczy niedawne zakończenie przez Intela produkcji Ponte Vecchio (rynkowa nazwa: Intel GPU Max).



Tym samym zapotrzebowanie firmy na liczbę wytwarzanych wafli krzemowych jest i przez jakiś czas będzie wyraźnie niższe, niż prognozowane przez kierownictwo Intela dwa-trzy lata temu. To właśnie wówczas planowano budowę kilku nowych fabryk, w tym wspomnianej Fab 38 w Izraelu, a w obecnej sytuacji wycofanie się z części tych inwestycji nie jest niczym zaskakującym.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.