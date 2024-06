Czwartek 20 czerwca 2024 Nvidia jest obecnie najwyżej wycenianą firmą na świecie

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:02 W ubiegłym miesiącu Nvidia stała się trzecią firmą na świecie z branży powiązanej z oprogramowaniem i (lub) elektroniką konsumencką oraz serwerową, której wartość giełdowa przekroczyła 3 bilion (3000 miliardów) dolarów amerykańskich (USD). Od tego czasu ceny akcji Nvidia nadal idą w górę, dzięki czemu firma zarządzana przez Jensena Huanga jest obecnie przedsiębiorstwem najdrożej wycenianym na świecie. W ostatniej sesji giełdowej łączna wycena Nvidia osiągnęła poziom 3,34 biliona dolarów, pozostawiając w tyle Microsoft (wycena 3,30 bln USD) i Apple (wycena 3,23 bln USD).



Obecnie cena akcji Nvidia wynosi 140 USD, i wzrosła prawie 10-krotnie w ciągu ostatnich 18 miesięcy - pod koniec grudnia 2022 i na początku stycznia 2023 wynosiła około 14,5-15,0 USD.



Ceny akcji Nvidia napędzane są głównie przez rewelacyjne wyniki finansowe firmy, notowane dzięki sprzedaży po wysokich cenach GPU do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją. W ostatnim kwartale przychód Nvidia wyniósł aż 26,0 mld USD, a zysk netto 14,88 mld USD. Jeszcze dwa lata temu producent notował kwartale przychody w wysokości około 5,0-6,0 mld USD, zatem wzrosły one pięciokrotnie w krótkim okresie czasu.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.