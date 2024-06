Czwartek 20 czerwca 2024 OnePlus Nord CE4 Lite 5G z ładowaniem 80W i baterią 5110 mAh

Autor: Adam | 15:24 OnePlus Nord CE4 Lite może pochwalić się funkcjami, które zapewniają długi czas pracy na baterii, szybkie ładowanie, ciekawe efekty wizualne, dobre możliwości fotograficzne i wiele innych cech odpowiadających na konkretne potrzeby użytkowników i poprawiających codzienne doświadczenia związane z użytkowaniem smartfona. W myśl idei OnePlus Never Settle, OnePlus Nord CE4 Lite 5G oferuje flagowe specyfikacje OnePlus, w tym baterię o pojemności 5110 mAh i szybkie ładowanie 80W SUPERVOOC. Ponadto telefon został wyposażony w wyświetlacz AMOLED o jasności 2100 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz, technologię Aqua Touch, ładowanie zwrotne o mocy 5W i wiele więcej.



„OnePlus Nord CE4 Lite 5G to telefon, który zrewolucjonizuje rynek smartfonów w segmencie budżetowym. Model ten charakteryzuje długa żywotność baterii, szybkość ładowania, jakość wyświetlacza i doświadczenia fotograficzne na poziomie flagowych modeli OnePlus, a to wszystko w doskonałej cenie. To sprawia, że OnePlus Nord CE4 Lite 5G ustanawia nowy standard w segmencie budżetowych smartfonów” – powiedział Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus.



Szczegóły zostaną podane podczas wydarzenia online, które odbędzie się w dzień debiutu urządzenia - 24 czerwca - o godzinie 15:30.





