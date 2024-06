Czwartek 20 czerwca 2024 Western Digital rozszerza serię Blue o nowy dysk NVMe SSD 4 TB

Autor: Adam | 14:32 Nowy dysk Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD to rozwiązanie storage następnej generacji, stworzone właśnie z myślą o cyfrowych twórcach i profesjonalistach, którzy pracują z wymagającymi dużej pojemności i wydajności materiałami, takimi jak wielostrumieniowe wideo 4K, zdjęcia czy audio. Jako dysk w formacie M.2 2280 SSD dla PC, WD Blue SN5000 NVMe SSD jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy tworzą dużo treści i chcą zwiększyć zarówno pojemność, jak i wydajność swojej przestrzeni dyskowej.



Warto dodać, że dysk WD Blue SN5000 NVMe SSD jest strategicznie dostosowany do etapów 4 i 6 cyklu AI Data Cycle, aby wyposażyć użytkowników w zaawansowane, wydajne rozwiązania pamięci masowej, które maksymalizują przepływy pracy związane z tworzeniem treści w środowiskach AI.



Nowość pozwala zapewnić doskonałą wydajność aplikacjom bazującym na AI i znacząco usprawnić pracę:



· Oferuje do 4 TB pojemności – czyli 2x więcej przestrzeni dyskowej w porównaniu z poprzednią generacją

· Przyspiesza pracę i zwiększa produktywność, zapewniając prędkości PCIe Gen4 sięgające 5 500 MB/s – o 24% wyższe w porównaniu z poprzednią generacją

· Technologia Western Digital nCache 4.0 zapewnia błyskawiczne wykonywanie kopii plików i folderów

· Płynna praca w wielu aplikacjach dzięki Technologii NVMe

· Wysoka wydajność przy żywotności aż do 1 200 TBW



Western Digital WD Blue SN5000 NVMe SSD jest już dostępny w Western Digital Store, a szersza dostępność nastąpi na początku lipca. Cena WD Blue SN5000 NVMe SSD zaczyna się od 240 PLN za 500 GB, a nośnik 4 TB kosztuje 1 413 PLN.









