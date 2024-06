Czwartek 27 czerwca 2024 Procesory Ryzen z rdzeniami ZEN 5 zadebiutują 15 i 31 lipca

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:03 Na początku czerwca firma AMD oficjalnie zapowiedziała kolejną generację swoich procesorów dla komputerów stacjonarnych i przenośnych. Dysponują one całkowicie nowymi rdzeniami ZEN 5, które są wytwarzane w litografii 4nm od TSMC. Tradycyjnie już dla AMD dla komputerów stacjonarnych pojawią się cztery modele procesorów, wyposażone w odpowiednio: 16, 12, 8 lub 6 rdzeni. Będą to Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X, wszystkie o budowie modułowej (chiplety). Dla wydajnych laptopów pojawią się natomiast monolityczne APU z wydajną zintegrowaną grafiką, w postaci modeli Ryzen 9 AI HX 370 (4 rdzenie ZEN 5 + 8 rdzeni ZEN 5c), i Ryzen 9 AI 365 (4 rdzenie ZEN 5 + 6 rdzeni ZEN 5c). Teraz znamy już daty dostępności sklepowej tych procesorów.



Jako pierwsi z mocy architektury ZEN 5 skorzystać będą mogli użytkownicy komputerów przenośnych - oficjalna sprzedaż laptopów z nowymi procesorami ruszy 15 lipca.



Około dwa tygodnie dłużej poczekają użytkownicy komputerów stacjonarnych - nowe Ryzeny dla płyt głównych z podstawką AM5 mają trafić do oficjalnej sprzedaży 31 lipca.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.