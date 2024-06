Czwartek 27 czerwca 2024 AMD ma rozważać poprawienie specyfikacji procesora Ryzen 9 9700X

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:38 Jednym z nowych procesorów AMD z rdzeniami ZEN 5, jakie trafią do sprzedaży za około miesiąc będzie 8-rdzeniowy Ryzen 9 9700X. Podczas targów Computex zapowiedziano, że jednostka ta będzie mieć taktowanie bazowe 3,8 GHz i maksymalne taktowanie Turbo 5,5 GHz. Ostatnia wartość jest o 100 MHz wyższa niż w poprzednim modelu Ryzen 7 7700X z rdzeniami ZEN 4, ale taktowanie bazowe jest aż o 700 MHz niższe (3,8 GHz, zamiast 4,5 GHz jak u poprzednika). W zamian Ryzen 9 9700X ma się odznaczać dość niskim wskaźnikiem TDP zaledwie 65W (limit poboru mocy 88W). Z nowych informacji wynika, że specyfikacja tego procesora może zostać zmieniona.



AMD ma rozważać zwiększenie wskaźnika TDP tego procesora do 105W lub 120W, aby zwiększyć częstotliwości taktowania rdzeni ZEN 5 uzyskiwane w trybie wielowątkowym. Podobno wszystko dlatego, że Ryzen 9 9700X z TDP 65W według wewnętrznych testów producenta oferował w grach nieco niższą liczbę klatek na sekundę, niż dotychczasowy Ryzen 7 7700X 3D z pamięcią 3D V-Cache.



Natomiast przy wyższym wskaźniku TDP, kiedy rdzenie ZEN 5 uzyskują wyższe taktowania, wydajność procesora Ryzen 7 9700X ma być wyższa niż procesora Ryzen 7 7700X 3D. AMD ma wciąż zastanawiać się, nad wyborem finalnej specyfikacji tego procesora.





