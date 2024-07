Czwartek 11 lipca 2024 AMD zakupiło Silo AI, największego europejskiego producenta oprogramowania AI

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:41 (3) Firma AMD poinformowała o zawarciu umowy zakupu Silo AI - największej w Europie prywatnej firmy zajmującej się rozwojem oprogramowania do obliczeń bazujących na tzw. sztucznej inteligencji. Transakcja opiewa na kwotę 665 mln dolarów, i ma zostać sfinalizowana do końca tego roku. Po transakcji Silo AI stanie się częścią niedawno powołanego działu AMD o nazwie Artificial Intelligence Group, który obecnie tworzy część inżynierów z działów GPU i Xilinx. Zespół inżynierów Silo AI zachowa całe swoje dotychczasowe kierownictwo, a założyciel i prezes Silo AI, Peter Sarlin, ma zostać wiceprezesem AMD Artificial Intelligence Group.



Transakcja jest zgodna z nową strategią obraną przez AMD w 2022 roku - wtedy zapowiedziano, że w następnych latach znacznie bardziej skupi się na tzw. sztucznej inteligencji oraz rozwojowi oprogramowania i platform programistycznych.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Coś (autor: xpx | data: 1/07/24 | godz.: 02:22 )

Nie pykło XD



Coś się stało (autor: VP11 | data: 1/07/24 | godz.: 08:35 )

aż 4 razy zdublowało post z 27 czerwca 2024.



@VP11 (autor: nth4 | data: 1/07/24 | godz.: 13:38 )

Czuję się dobrze poinformowany o wydajności kart Intela z serii Battlemage. ;-)



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.