Czwartek 4 lipca 2024 PlayStation 4 uratowało AMD przed bankructwem

Autor: Zbyszek | źródło: LinkedIn | 16:46 PlayStation 4 to konsola do gier firmy Sony, jaka zadebiutowła na rynku jesienią 2013 roku, i następnie trzy lata później została odświeżona wersjami Slim i Pro. W konsoli tej po raz pierwszy zastosawano zarówno procesor CPU, jak i układ graficzny GPU pochodzący od jednego producenta, jakim była firma AMD. Ogłoszenie, że AMD będzie dostarczać CPU i GPU do PlayStation 4 było dużym zaskoczeniem przed premierą konsoli. Producent wprawdzie oferował wtedy dość dobre GPU z architekturą GCN, ale po wcześniejszej premierze procesorów z architekturą Bulldozer został zepchniety przez Intela na margines rynku CPU.



Następne kilka lat od 2013 roku włącznie to także dla AMD najcięższy okres w 21 wieku pod względem finansowym - okres bardzo słabych wyników finansowych, cięcia wydatków, rosnącego zadłużenia, kilku dużych fal zwolnień pracowników, oraz ogłaszania co kwartał kolejnych strat finansowych. Dzisiaj wiemy już, że w czasie tym firma pracowała też nad architekturą ZEN, której następne wersje pozwoliy AMD zaoferować bardzo udane procesory (w pewnym okresach czasu nawet lepsze niz procesory Intela). Dzięki udanym procesorom firma AMD zaczeła notować znacznie lepsze wyniki finansowe, i obecnie po dawnych długach nie ma już śladu.





Tymczasem historia mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie konsola PlayStation 4. Tak przynajmniej twierdzi Renato Fragale, jeden z managerów średniego szczebla w firmie AMD. W CV jakie zamieścił w serwisie LinkedIn zawarł on informację, że kierował grupą inżynierów odpowiedzialnych za dostarczenie CPU i GPU dla PlayStation 4 oraz współpracę z Sony.



Renato Fragale wyraził przy tym opinię, że kontrakt na dostawę tych układów scalonych do PlayStation 4 uratował AMD przed bankructwem, jakie w innej sytuacji byłoby nieuchronne przez 2020 rokiem.



Z jego opinią zdecydowanie można się zgodzić - lata od 2013 do 2018 roku to bardzo trudny czas dla AMD pod względem finansowym, a dostawy chipów dla PlayStation 4 zapewnialy stały, systematyczny i dość znaczący przychód, w sytuacji bardzo slabych przychodów ze sprzedaży procesorów i spadających przychodów ze sprzedaży kart Radeon (schyłek architektury GCN, nieudane karty Radeon Vega).











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.