Czwartek 4 lipca 2024 0patch zaoferuje aktualizacje systemu Windows 10 do 2030 roku

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:26 Microsoft od premiery systemu Windows 10 w 2015 roku bardzo długo zapowiadał, że jest to ostatni system Windows, który będzie rozwijany stale w cyklu dużych aktualizacji, wydawanych co rok lub pół roku. Ostatecznie słowa te nie zostały dotrzymane - jesienią 2021 roku dość nieoczekiwanie ogłoszono debiut systemu Windows 11, zapowiadając jednocześnie dalsze zaprzestanie rozwoju systemu Windows 10, oraz zapewnianie dla niego wyłącznie aktualizacji bezpieczeństwa w terminie wyłącznie do października 2025 roku. Tymczasem po prawie trzech latach od jego premiery liczba użytkowników Windows 11 nie jest duża.



Wciąż zdecydowanie większą liczbę użytkowników posiada Windows 10, i nie wydaje się to możliwe, żeby przed terminem zaprzestania wydawania poprawek bezpieczeństwa dla "dziesiątki" wszyscy użytkownicy przesiedli się na Windows 11.



Dla dużych firm i korporacji Microsoft zaoferuje płatny program przedłużonego wsparcia dla Windows 10, pozwalający dokupywać aktualizacje do systemu do października 2028. Co jednak z użytkownikami domowymi?



Tutaj z pomocą chce przyjść firma 0patch, znana od pewnego czasu z dostarczania nieoficjalnych aktualizacji zabezpieczeń do Windows 10. Zapowiedziała ona wlaśnie, że będzie dostarczać swoje poprawki bezpieczeństwa do Windows 10 aż do 2030 roku. Dostępne będą dwa plany - darmowy zapewniający dostęp tylko do najbardziej istotnych i krytycznych aktualizacji zabezpieczeń, oraz płatny, dający dostęp do wszystkich publikowanych aktualizacji zabezpieczeń.



Płatny plan dla użytkowników domowych, nazywany "Pro" ma kosztować 24,95 Euro rocznie. Przewidziano tez plan o nazwie "Enterprise" dedykowany dla większych firm, dający dotęp do tych samych aktualizacji zabezpieczeń co plan "Pro", plus funkcje centralnego zarządzania instalacją tych poprawek na wielu komputerach.





Na koniec warto dodać, że aktualizacje zabezpieczeń firmy 0patch mają inną zasadę działania niż poprawki Microsoftu. Nie ingerują ani nie modyfikują one plików systemowych, i nie wymagają restartu systemu, natomiast ingerują w pracę procesów systemowych uruchomionych w pamięci komputera, zabezpieczając je przed niepożądanymi działaniami wynikającymi z podatności i luk systemu operacyjnego.



Nie leczą więc przyczyny, ale zabezpieczają przed skutkami. Zaletą takiego podejścia jest znacznie krótszy czas wymagany na przygotowanie poprawek bezpieczeństwa - nie jest konieczne modyfikowanie systemu operacyjnego.



Obecnie aktualizacje 0patch są stosowane najczęściej w sytuacji, gdy w Windows 10 została wykryta poważna podatność, ale wydanie stosownej poprawkę zabezpieczeń od firmy Microsoft trzeba poczekać przynajmniej miesiąc.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.