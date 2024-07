Czwartek 4 lipca 2024 Procesor Intel Core Ultra "Arrow Lake-S" przetestowany w CPU-Z

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:59 W ubiegłym miesiącu podczas targów Computex Intel zapowiedział, że jesienią tego roku zadebiutują dwie zupełnie nowe serie procesorów przeznaczone dla komputerów osobistych. Dla lekkich i cienkich laptopów przewidziano procesory o nazwie kodowej Lunar Lake, które trafią na rynek jako Core Ultra serii 200, i prawdopodobnie zastąpią oferowane od ubiegłego roku chipy z serii Meteor Lake (Core Ultra 100). Dla komputerów stacjonarnych pojawią się procesory o nazwie kodowej Arrow Lake-S, które miały trafić na rynek jako Core 15. generacji, ale również dołączą do serii Core Ultra 200.



Próbka inżynierska jednego z takich procesorów została przetesowana w benchmarku CPU-Z, w którym uzyskała wynik jednowątkowy 1143 punkty, i wynik wielowątkowy 12922 punkty. Uzyskany wynik jednowątkowy jest aż 26,7 procent wyższy niż osiągany w tym teście przez Core i9-14900KS. Z drugiej strony rozczarowuje nieco wynik wielowątkowy, ktory jest o 22 procent niższy niż uzyskiwany przez Core i9-14900KS, ale testowana próbka prawdopdoobnie pracowała z obniżonymi częstotliwościami taktowania.



Wygląda więc na to, że procesory Arrow Lake-S mogą oferować bardzo wysoką wydajność jednowątkową - będą dysponować rdzeniami o dwie generacje nowszymi, niż rdzenie Raptor Cove i Golden Cove z procesorów Core 12. 13. i 14. generacji. W przypadku wydajności wielowątkowej może już nie być tak dobrze - wydajne rdzenie Lion Cove mają obsługiwać tylko jeden wątek (brak funkcji HyperThreading).



Na koniec przypomnijmy, że procesory Arrow Lake-S otrzymają wydajne rdzenie Lion Cove i efektywne rdzenie Skymont, wytwarzane w najnowszej litografii Intel 20A, i oferujące odpowiednio: o 14 procent i 38 procent wyższy wskaźnik IPC niż rdzenie Redwood Cove i Crestmont zastosowane w procesorach Meteor Lake.



Dla komputerów stacjonarnych pojawią się procesory Core Ultra 9 285K i Core Ultra 9 275, Core Ultra 7 265K i Core Ultra 7 255, oraz Core Ultra 5 245K i Core Ultra 5 240, których debiut ma nastąpić w październiku. Najbardziej wydajny Core Ultra 9 285K ma mieć 8 wydajnych rdzeni (8 wątków) i 16 efektywnych rdzeni - łącznie obsługiwał będzie 24 wątki.





