Czwartek 4 lipca 2024 Obniżka cen procesorów Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 8600G

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 16:54 Firma AMD poinformowala oficjalnie o obniżeniu ceny procesorów Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 8600G. Nowa cena pierwszego z nich to 299 USD (zamiast 329 USD), natomiast Ryzen 5 8600G potaniał do 199 USD, z 229 USD. Korekta cen jest niewątpliwie związana z nadchodzącą premierą procesorów Ryzen 9000 z rdzeniami ZEN 5. Według doniesień najtańszy z nich, 6-rdzeniowy Ryzen 5 9600X będzie kosztował 299 USD, więc starszy mode z rdzeniami ZEN 4 nie mógłby być droższy. Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 8600G są produkowane w litografii 4nm, i wyposażone w rdzenie ZEN 4 oraz zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 3.



Procesory mają też dodatkową jednostkę NPU nazywaną Ryzen AI, wspierającą obliczenia tzw. sztucznej inteligencji. Ryzen 7 8700G ma 8 rdzeni ZEN 4 o taktowaniu do 5,1 GHz i układ graficzny Radeon 780M z 12 blokami CU (768 procesorów strumieniowych). Ryzen 5 8600G posiada 6 rdzeni ZEN 4 o taktowaniu do 5,0 GHz, oraz zukład graficzny Radeon 760M z 8 blokami CU (512 procesorów strumieniowych).



Bez zmian pozostaje cena wolniejszych procesorów z tej serii - Ryzen 7 8700F (269 USD), Ryzen 5 8500G (179 USD) i Ryzen 5 8400F (169 USD).





