Czwartek 4 lipca 2024 Intel ostatecznie kończy produkcję procesorów w litografii 14nm

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:51 Intel poinformował o zakończeniu seryjnej produkcji oraz nadaniu statusu EOL (End Of Life) dla ostatnich ze swoich procesorów wytwarzanych w litografii 14nm. Ogłoszenie dotyczy wprowadzonej na rynek wiosna 2020 roku desktopowych procesorów serii Core 10. generacji (Commet Lake), zgodnych z podstawką LGA 1200 i wyposażonych w do 10 rdzeni z architekturą Skylake. Procesory te na rynku entuzjastów praktycznie wymarły po debiucie modeli Core 12. i 13. generacji, ale wciąż były stosowane przez niektórych producentów OEM w gotowych zestawach komputerowych (zwłaszcza z niższej półki). Obecnie Core 10. generacji nie są już produkowane, a Intel wyprzedaje ostatnie partie tych procesorów.



Zgodnie z notyfikacją, ewentualne zamówienia na procesory Core 10. generacji będzie można jeszcze składać do 24 stycznia 2025 roku, wybierając datę ich dostawy nie późniejszą niż 25 czerwca 2025 roku. Wówczas oczekiwane ilości procesorów zostaną jeszcze wyprodukowane, ale po tym terminie nie będzie to już możliwe.



Tym samym litografia 14nm na pewno zapisze się w historii Intela jako najdłużej eksploatowany proces produkcji układów scalonych. Zazwyczaj dany proces litograficzny miał swojego następcę po około 24-30 miesiącach od wdrożenia poprzedniej litografii, a czas produkcji chipów w danym procesie litograficznym wynosił zazwyczaj około 4 lata.



Zupełnie inaczej było w przypadku litografii 14nm, która zadebiutowała na rynku w 2014 roku, i pierwsze procesory wytwarzane w nowszej litografii pojawiły się dopiero 5 lat później, a faktyczne wypieranie litografii 14nm przez nowszy proces litograficzny 10nm (tzw. Intel 7) rozpoczęło się dopiero w 2021 roku. Łączny czas produkcji procesorów w technologi 14nm to okrągłe 10 lat.





