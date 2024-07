Czwartek 11 lipca 2024 Kolejne informacje o procesorach Ryzen 9000 z 3D V-Cache

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:54 31 lipca w sklepach rozpocznie się sprzedaż najnowszych procesorów AMD Ryzen 9000 z rdzeniami ZEN 5, a już jesienią nastąpi premiera ich gaminowych wersji z dodatkową pamięcią 3D V-Cache. Prawdopodobnie debiut Ryzenów 9000 z 3D V-Cache nastąpi w momencie zbliżonym do debiutu procesorów Intel Arrow Lake, i dla AMD będzie miał na celu zachowanie pozycji lidera w kwestii procesorów o najwyższej wydajności w grach 3D. W sieci pojawiły się właśnie nowe szczegóły techniczne na temat tych procesorów - ilość dodatkowej pamięci podręcznej ma być taka sama jak w procesorach obecnej generacji, i wyniesie 64 MB.



8-rdzeniowy Ryzen 9700X 3D (lub 9800X 3D) otrzyma więc łącznie 96 MB pamięci podręcznej L3 (32 MB w chiplecie + 64 MB). 12 i 16 rdzeniowe procesory Ryzen 9 9900X 3D i Ryzen 9 9950X 3D mają mieć pamięć 3D V-Cache na jednym z dwóch chipletów (łącznie 128 MB pamięci L3).



Na tym kończą się różnice pomiędzy obecną a nową generacją tych procesorów - dzięki wprowadzonym modyfikacjom nowa pamięć 3D V-Cache ma lepiej odprowadzać ciepło i uzyskiwać wyższe częstotliwości taktowania. W efekcie po raz pierwszy możliwe będzie podkręcanie chipletów z pamięcią 3D V-Cache, i możliwość ta nie będzie zablokowana jak to miało miejsce w seriach Ryzen 7000 i 5000.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.