Czwartek 11 lipca 2024 Microsoft zwiększył ceny pakietów Xbox Game Pass

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 17:12 Microsoft poinformował o podwyżce cen pakietów Xbox Game Pass, czyli usług pozwalających w ramach jednego abonamentu wykupić dostęp do wielu gier na konsole Xbox lub komputery PC. W USA ceny wzrosły o 2 dolary miesięcznie, co też przełożyło się na wzrost cen w Polsce. Pakiet PC Game Pass podrożał z 39,99 zł do 47,99 zł miesięcznie, a Xbox Game Pass Ultimate z 62,99 zł do 72,99 zł miesięcznie. Na ten moment ceny dotyczą tylko nowych użytkowników, a osoby posiadające już te pakiety zapłacą wyższe ceny od 12 września, dlatego powinny rozważyć wykupienie pakietów na okres jednego roku jeszcze w starych cenach.



Poza cenami Microsoft zdecydował o zmianie pakietu Xbox Game Pass, dodając do jego nazwy słowo "Standard". Pakiet Xbox Game Pass Standard oferuje to samo co dotychczasowy Xbox Game Pass, za wyjątkiem premierowego dostępu do gier Xbox Games Studios. W USA jego cena to 14,99 USD, a w Polsce ma wynosić 54,99 zł miesięcznie.





Na koniec pozostają jeszcze dwie informacje - dobra i zła. Zaczynając od złej, skrócono maksymalny okres na jaki można wykupić pakiety PC Game Pass i Xbox Game Pass korzystając z kart podarunkowych - zamiast 36 miesięcy w przód, teraz karty podarunkowe mogą aktywować dostęp na maksymalnie 13 miesięcy w przód.



Dobrą wiadomością jest brak podwyżki ceny najtańszego abonamentu Xbox Game Pass Core przy zakupie na 12 miesięcy - cena wynosi nadal 249,99 zł.





