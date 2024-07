Czwartek 11 lipca 2024 Jaki laptop do gier wybrać?

Autor: materiały partnera | 10:09 Gry komputerowe to obecnie pasja wielu osób. Pozwalają przenieść się w inną rzeczywistość i realnie przeżywać niezwykłe przygody czy poznawać wyjątkowe historie. Aby jednak móc cieszyć się rozgrywką, należy posiadać dobrego laptopa.













Co odróżnia laptopy gamingowe od zwykłych? Jakie cechy laptopa gamingowego są najistotniejsze podczas zakupu? Ile kosztuje laptop gamingowy? Co wyróżnia dobry, gamingowy laptop? Gdzie znaleźć najlepsze produkty do grania w gry? Spróbujmy dowiedzieć się więcej na ten temat. Co odróżnia laptopy gamingowe od zwykłych? Laptop gamingowy to innowacyjny sprzęt, przeznaczony przede wszystkim do grania w gry. Z tego powodu musi nieco różnić się od zwykłego, przeznaczonego na przykład do pracy biurowej. Zapewnia on zatem znacznie więcej wygody podczas zabawy, ponieważ posiada szereg funkcji i rozwiązań dostosowanych właśnie do grania - jest odpowiednio zaprojektowany. Przede wszystkim różni go wysoka wydajność. Dzięki temu pozwala na grę w nowoczesne, zaawansowane produkcje, które wymagają ogromnej mocy obliczeniowej. Dlatego laptop gamingowy posiada takie elementy jak wydajna karta graficzna, pamięć RAM w dużej ilości, wielordzeniowe procesory i tak dalej. Do tego producenci dbają o odpowiedni design, bardzo często nowoczesny i futurystyczny. Ważne są także funkcje dodatkowe, takie jak podświetlana klawiatura z możliwością indywidualnego dostosowania, ekrany z wysoką częstotliwością odświeżania, ekran dotykowy i tak dalej. Jakie cechy laptopa gamingowego są najistotniejsze podczas zakupu? Istnieje kilka kategorii, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę przed zakupem laptopa do gier. Są to przede wszystkim: karta graficzna - to właśnie od niej zależy jakość obrazu i płynność grafiki. Bez dobrej karty nie można nawet marzyć o dobrze wyglądającej rozgrywce. Warto zatem zdecydować się na kartę graficzną dedykowaną (w przeciwieństwie do zintegrowanej) oraz posiadającą przynajmniej - a najlepiej więcej - 4 GB pamięci VRAM.

Procesor - od dobrego procesora zależy wydajność i działanie całego systemu. Bez niego nawet najlepsza karta graficzna nie będzie mogła spełniać swojego zadania. Warto postawić na wydajne procesory, takie jak Intel Core i7.

Pamięć RAM - dla laptopów gamingowych niezbędne jest przynajmniej 8GB RAM, najlepiej jednak postawić na nieco więcej. Dobrym i zapewniającym szybkie działanie wyborem jest 16 GB RAM.

Dysk SSD - musi zapewniać szybkie odczytywanie danych i błyskawiczny zapis. Dzięki niemu gry ładują się krócej. Od niego zależą także opóźnienia. Dysk SSD powinien mieć minimum 256 GB, ale warto postawić na większą pojemność.

Przekątna ekranu - oczywiście im większy ekran, tym lepiej wygląda na nim gra. Niestety należy pamiętać, że duży laptop nie jest szczególnie mobilny. W tej kwestii wybór laptopa powinien być dopasowany do indywidualnych potrzeb gracza.

Rozdzielczość ekranu - od niej zależy, jak gra prezentuje się na ekranie. Najbezpieczniejszym wyborem jest Full HD, należy jednak pamiętać, że od pojawienia się układów Nvidia RTX ( takich jak Nvidia Geforce RTX 4060) można wybrać też rozdzielczość 4K.

Ile kosztuje laptop gamingowy? Ceny laptopów gamingowych różnią się w zależności od stopnia zaawansowania modelu. Trzeba przygotować się na wydatek przynajmniej 3 tysięcy złotych - mniej więcej w tej cenie można znaleźć najtańsze opcje. Najdroższe laptopy gamingowe kosztują o wiele więcej - nawet około 30 tysięcy złotych. Przedział cenowy jest zatem bardzo szeroki. Wysokiej jakości laptopy przeznaczone do gamingu można znaleźć na stronie https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/laptopy-i-ultrabooki/laptopy-gamingowe. Szeroki wybór i korzystne ceny pozwalają każdemu znaleźć tu coś dla siebie.







